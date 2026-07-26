Zašto klubovi plaćaju 130 milijuna eura za prosječne nogometaše? Brojke otkrivaju potpuno drugačiju istinu

U razmaku od samo tri tjedna, ovog je ljeta već dvaput srušen rekord za najskuplji transfer nekog engleskog nogometaša u povijesti. Prvo je početkom srpnja odrađen transfer 23-godišnjeg središnjeg veznjaka Elliota Andersona iz Nottingham Foresta u Manchester City za 135 milijuna eura, čime je "srušen" do tada najlukrativniji transfer, onaj Jacka Grealisha iz Aston Ville u Man. City 2021. godine za 117,5 milijuna eura. Nije se Anderson dugo zadržao na vrhu te ljestvice, jer je ovog tjedna potvrđen transfer 23-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Morgana Rogersa iz Aston Ville u Chelsea za cifru od 138 milijuna eura.