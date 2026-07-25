DHMZ izdao narančasto upozorenje za tri regije: Stižu olujno nevrijeme, tuča i obilna kiša

Nakon pretežno sunčanog i toplog dana, Hrvatsku u nedjelju očekuje osjetna promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasta upozorenja za riječku, kninsku i splitsku regiju zbog opasnosti od jakih grmljavinskih nevremena, dok je za veći dio zemlje na snazi žuti meteoalarm.

Meteorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec, u prognozi za HRT , pojasnio je kako će se sredozemna ciklona tijekom nedjelje premjestiti s područja Italije prema Jadranu, donoseći nestabilniji zrak. Zbog toga se očekuju česti pljuskovi i grmljavina, a lokalno su mogući i izraženiji neverini.

Najveći rizik prognozira se za riječko područje, gdje narančasto upozorenje vrijedi od jutarnjih sati pa sve do kraja dana. Upozorava se na mogućnost olujnih udara vjetra jačih od 65 kilometara na sat, tuče i obilne kiše, pri čemu bi lokalno moglo pasti između 40 i 70 milimetara oborine. Takvi uvjeti mogu uzrokovati bujične poplave, otežati promet i prouzročiti materijalnu štetu.

Slična prognoza vrijedi i za kninsku te splitsku regiju. U kninskom području upozorenje je na snazi od 13 sati, a u splitskom od 14 sati do kraja dana. Meteorolozi i ondje upozoravaju na mogućnost jakih grmljavinskih nevremena praćenih olujnim vjetrom i tučom.

Na sjevernom Jadranu prvi pljuskovi mogući su već tijekom prijepodneva, ponajprije u Istri, dok se novi val nestabilnosti očekuje prema večernjim satima. U unutrašnjosti će se kiša uglavnom razvijati tijekom poslijepodneva, a na istoku zemlje temperature će i dalje dosezati između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

U Dalmaciji se u drugom dijelu dana povećava vjerojatnost lokalnih neverina uz obilnu kišu, jake udare vjetra i moguću tuču. Na krajnjem jugu zemlje veći dio prijepodneva trebao bi biti sunčan, no prema večeri i ondje raste mogućnost grmljavinskih pljuskova.

Osim upozorenja na nevrijeme, DHMZ je izdao i žute alarme zbog jakog i olujnog juga za veći dio Jadrana. Udari vjetra mogli bi dosezati između 65 i 75 kilometara na sat, zbog čega se očekuje valovito more koje može predstavljati opasnost za manja plovila. Neiskusnim nautičarima preporučuje se da ne isplovljavaju, a putnicima se savjetuje da prate moguće izmjene u pomorskom prometu.

Nestabilno vrijeme zadržat će se još tijekom ponedjeljka, dok se od utorka očekuje postupna stabilizacija vremena. Uz više sunca temperature će ponovno rasti, pa bi sredinom tjedna u većem dijelu Hrvatske mogle prelaziti 30 stupnjeva, uz mogućnost novog toplinskog vala.