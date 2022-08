VIDEO Uznemirujuć pad! Doslovno odletio s motora, a onda se dogodilo pravo čudo

Na jučerašnjem MotoGP slobodnom treningu u britanskoj prijestolnici utrkivanja, Silverstoneu, dogodila se najružnija scena dosadašnjeg dijela sezone.

U 12. zavoju kultne staze Španjolac Aleix Espargaro je prešao iz desnog zavoja u lijevi i prebacio težište svojeg motora, ali pri tome je izgubio kontrolu, i to pri brzini od 165 km/h, što ge je doslovno katapultiralo s njegove Aprillie više od deset metara od vozila.

U bolovima je ostao ležati na samoj sredini staze, a hitna služba je brzo došla po njega i odvela ga na nosilima. Espargaro je bio odveden na preglede gdje su mu ustanovljena dva prijeloma na desnom stopalu.

No, zatim je uslijedilo pravo čudo. Espargaro je sa slomljenim stopalom istog dana odlučio nastupiti u kvalifikacijama i zauzeo briljantno šesto mjesto za start današnje utrke.

