VIDEO Bizarne scene: Trump ispitivao Tudora i igrače o transrodnim osobama! Njihova reakcija sve govori

Trener Juventusa Igor Tudor i njegovi nogometaši imali su neobičan susret uoči prve utakmice na Svjetskom klupskom prvenstvu koje se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama. Hrvatski strateg i ostatak torinske delegacije posjetili su Bijelu kuću, gdje ih je primio i ponešto iznenadio bivši američki predsjednik Donald Trump. U susretu je sudjelovao i predsjednik Fife Gianni Infantino.

Trump je u uvodnom govoru nakratko zaboravio gdje se natjecanje održava, ali se potom prisjetio. No prava nelagoda uslijedila je kada se okrenuo prema igračima i članovima stručnog stožera te ih izravno pitao: "Može li neka žena igrati za vašu momčad, dečki?"

Pitanje, očito vezano uz njegovu kontroverznu izvršnu uredbu iz veljače kojom se transrodnim osobama zabranjuje natjecanje u ženskim sportovima, izazvalo je nelagodu među prisutnima. Igrači su se nervozno nasmiješili, ali nisu ništa odgovorili. Trump je potom isto pitanje ponovio, pokušavajući dobiti reakciju.

Situaciju je pokušao ublažiti generalni direktor Juventusa Damien Comolli: "Imamo jako dobru žensku momčad," rekao je, misleći na žensku ekipu torinskog kluba, aktualne prvakinje Italije.

