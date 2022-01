VIDEO Tučnjava prosvjednika i policije ispred hotela u kojem je Đoković

Hotel Park u Melbourneu, gdje je smješten Novak Đoković, postao je središnje mjesto sve masovnijeg prosvjeda i dogodilo se neželjeno - sukobi s policijom.

Iako nisu bili većeg intenziteta, sugeriraju da su napetosti sve veće. U njima su prednjačili prosvjednici koji se bore za prava imigranata, a podršku su im dali i građani porijeklom iz Srbije, što se može zaključiti po simbolima koje imaju na sebi.

There was a skirmish between protestors on the ground and police as they tried to stop the cherry picker thing. pic.twitter.com/6yJ7rT0Wqq — Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022

Australski prosvjednici tjedana i mjeseci upozoravaju na tretman australskih vlasti prema imigrantima.

The two protestors on the awning have been taken off by police. #Djokovic pic.twitter.com/d7ucjabyC9 — Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022

Čuje se glasna srpska glazba, vikanje i čini se da okupljeni ne misle tako brzo napustiti područje oko hotela. Ali, više neće pokušavati ući u njega ili se penjati na dio iznad ulaza.

Bilo je incidenata i između ljudi koji negoduju ispred hotela.

- Smeta mi što se sad okupila tolika masa ljudi samo zato što je ovdje jedna poznata osoba. U hotelu su deseci drugih kojima se čini nepravda već nekoliko godina - upozorila je jedna prosvjednica, koja se verbalno sukobila s australskom Srpkinjom.

This woman was understandably furious with the smattering of media there for only caring about detainees at the Park Hotel when one of them happens to be a tennis champion. #AusOpen pic.twitter.com/Oe7gmsbOuB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 6, 2022

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.