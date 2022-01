Australci upozoravaju: Srbi iznose brojne neistine o statusu Novaka Đokovića

Srpski mediji podosta žestoko pristupaju vijestima o Novaku Đokoviću pa su iznijeli nekoliko netočnih tvrdnji koje Australci opovrgavaju, navode njihovi mediji.

Tijekom jučerašnje drame i pritvaranja najboljeg tenisača svijeta, tvrdili su da mu nitko ne može prići, da su mu oduzete sve stvari i da nema ni svoj mobitel. To nije bila istina, potvrđeno je od strane australskih vlasti. Iako, bilo je logično da nije istina nakon objave da se s njim telefonski čuo Aleksandar Vučić.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS Tennis - Davis Cup Semi-Finals - Serbia v Croatia - La Caja Magica, Madrid, Spain - December 3, 2021 Serbia's Novak Djokovic reacts during his match against Croatia's Marin Cilic REUTERS/Susana Vera Photo: SUSANA VERA/REUTERS

Također, sad tvrde da u hotelu gdje je smješten nema normalne uvjete za boravak. Riječ je o hotelu s četiri zvjezdice i Novak ima sve potrebno, jedino ne smije izaći iz njega sve dok ne stigne odluka o žalbi koju je uložio na odluku o deportaciji.

#Djokovic has been denied the request to spend his quarantine period in a rented apartment where his team is at. Still doesn't have his wallet, and his belongings are at the airport. Some bugs in his room, also.