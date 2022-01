Organizatori: U Australiju su ušla dva necijepljena tenisača! Policija: Istražujemo te tvrdnje

Australska granična policija provjerava ulaske u zemlju kako bi otkrila koji su to tenisači navodno uspjeli prijeći granicu bez da su cijepljeni. Naime, iz Tennisa Australia tvrde da su dva tenisača i jedna službena osoba ušli u Australiju uz posjedovanje izuzeća od cijepljenja.

- Novaku Đokoviću zabranjen je ulazak iako ima medicinsko izuzeće, a unazad nekoliko tjedana neki od tenisača na isti su način ušli u Australiju - prenio je The Age tvrdnje iz Tennis Australia.

Ministrica unutarnjih poslova Karen Andrews također je svjesna tih navoda te se oglasila o njima, ali i navela da ako se pokažu krivima, oni koji su ih širili snosit će odgovornost.

- Granična policija započela je istragu protiv jednog tenisača i jednog službenika, upućena sam u sve. Treba ih pustiti da obave svoj posao, ali ako ne postoje dokazi o tim tvrdnjama, tad ćemo poduzeti potrebne mjere u tom smislu - kazala je za 2GB.

Foto: UGC/REUTERS Serbian tennis player Novak Djokovic stands at a booth of the Australian Border Force at the airport in Melbourne, Australia, January 5, 2022. Picture taken January 5, 2022, in this photograph obtained January 6, 2022. via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Photo: UGC/REUTERS

Nije potpuno jasno jesu li na kraju ušla dva tenisača ili jedan, a možda i više njih... no provode se istrage u tom smjeru i nije isključeno da u narednih nekoliko dana bude još deportacija.

- Svaki slučaj je drugačiji, možda oni koji su ušli u Australiju imaju valjanu dokumentaciju - izjavila je Andrews.

Organizatori Australian Opena pak optužuju vlasti da su Đokoviću stvorili probleme samo zato što je jako ime u svjetskim razmjerima pa na njemu rade primjer, a istovremeno im se identični slučajevi "ušuljaju preko praga".

Ali, da u svemu nema političkim konotacija potvrđuju tri izvora, koja su potvrdila identičnu priču za The Age:

- Samo jedan liječnik podržao je Đokovićevo medicinsko izuzeće, svi ostali bili su protiv jer nisu dobili dokaze koji bi ih uputili da stanu iza izuzeća. Takva situacija nije bila s ostalim sličnim slučajevima, kod kojih su postojali uvjerljivi dokazi i potvrđeno im je izuzeće.

Đokovićevi odvjetnici upućuju upravo na sve ove detalje u žalbi.

