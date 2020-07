VIDEO Tucak razgovarao s trojicom najstarijih igrača i evo što su mu rekli

Perica Bukić, izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza, Ivica Tucak, izbornik, te reprezentativci Ivan Marcelić i Lovre Miloš družili su se u četvrtak s novinarima u hotelu Antunović.

Nekada se to zvalo press konferencija, no modernim rječnikom rečeno bio je to Presspoint. Dakle, nešto kao panel diskusija...

Govorilo se o sadašnjoj situaciji u vaterpolu, o pripremama reprezentacije za Tokio, utjecaju pandemije na naš najtrofejniji sport... Vaterpolskih razgovora, uostalom nikad dosta.

- Bilo je na početku malo neizvjesnosti, ali sada se sve odvija normalno što se vaterpola tiče. U Dubrovniku bismo 14. i 15. srpnja trebali imati i Final Four Regionalne lige, tako da se može reći da je povratak vaterpolista u bazene bio uspješan - kazao je Bukić.

Zasad se ne zna kako će Regionalna liga izgledati sljedeće sezone i hoće li je uopće biti. Situaciju dodatno komplicira teško stanje s pandemijom u Srbiji (znatno lošije nego u Hrvatskoj), gdje se zaraza proširila i u vaterpolskim krugovima, pozitivni su između ostalih reprezentativac Nemanja Vico i izbornik Dejan Savić.

- Željeli bismo igrati Regionalnu ligu, treba nam neizvjesnih utakmica, ali u situaciji kada se granica prema Srbiji svako malo zatvara, doista ne znam za koji ćemo se model odlučiti. Razgovarat ćemo o tome 14. srpnja u Dubrovniku, a zasad su tri opcije: da se najboljih osam klubova u regiji okupi na jednom Final Eightu, da igramo ligu samo s klubovima iz Crne Gore, gdje je situacija s koronavirusom slična našoj, ili da odigramo samo hrvatsko prvenstvo - pojasnio je Pero.

Izbornik Tucak otkrio nam je da je odradio razgovor s trojicom naših najstarijih reprezentativaca: Xavijem Garcijom (36), kapetanom Androm Bušljom (34) i zamjenikom kapetana Marom Jokovićem (32) i zaključio da oni imaju i strast i želju da ostanu u reprezentaciji i bore se za mjesto u momčadi za Tokio.

- Znao sam to, ali još jednom sam htio čuti od njih i sa zadovoljstvom mogu ustvrditi da oni imaju i strast i želju braniti i nadalje boje Hrvatske, dapače prema tome nemaju nikakvih rezervi, niti postavljaju bilo kakve uvjete.

Marcelić i Miloš pohvalili su ambijent u reprezentaciji u kojem se svi osjećaju kao doma.

- Da, imamo nešto posebno i to čuvamo. To se uostalom vidi i na našim rezultatima - istaknuo je Marcelić.

Saznajemo da će se hrvatska vrsta ponovno okupiti 9. kolovoza u Korčuli, da će drugi blok priprema biti u Šibeniku gdje je od 28. do 30. kolovoza planiran i jak međunarodni turnir na kojem bi, osim naše, trebale nastupiti i reprezentacije Italije, Španjolske i Crne Gore. Bit će događanja i u rujnu, ali o tome drugom prilikom.