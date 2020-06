Vjeran Vrbanec: Imamo 7500 zadovoljnih korisnika, a već 13. ožujka HAMAG BICRO je smanjio kamatnu stopu na investicijske kredite odnosno zajmove na 0, 1 posto

Kakvi su rezultati rada HAMAG BICRO-a u posljednje četiri godine?

Od 2016. do 2020. godine bilo je dosta dinamično razdoblje u pogledu gospodarskog rasta i aktiviranja gospodarskih aktivnosti, pa se tako i HAMAG BICRO u tom razdoblju pozicinirao kao centralna, ključna Vladina agencija koja pruža podršku mikro, malom i srednjom poduzetništvu. Da je tome tako, proizlazi i iz naših rezultata, dakle imali smo više od 12,5 milijardi investicija koje su potaknule poduzetništvo. Našim aktivnostima i programima, generirali smo rast nekih 16.000 novootvorenih radnih mjesta. HAMAG BICRO ima 7500 zadovoljnih korisnika, a već 13. ožujka imali smo već četiri prilagođena postojeća programa naše agencije, kojima smo smanjili kamatnu stopu, primjerice, na investicijske kredite odnosno zajmove i to na kamatnu stopu od 0, 1 posto. Uveli smo moratorij na sve predhodno dane zajmove u smislu da naš ikorisnici koji su već dobili određenu vrstu potpore ne moraju taj kredit ni kamatu vraćati do 31. prosinca ove godine.

Kakav je bio odaziv poduzetnika i za što sve koriste zajmove?

Obrađeno je više od 3000 različitih zahtjeva, od moratorija do onih koji su kreditom zatražili sredstva. Generalna brojka koja govori o količini obrađenih zahtjeva je viša od 460 milijuna kuna, koji su realizirani u ovih mjesec i pol dana do dva mjeseca.

EU fond za oporavak Hrvatske od koronakrize je 10 milijardi eura. Koja je u tome uloga HAMAG BICRO-a?

Deset milijardi eura iz tog recovery programa je zapravo samo jedan dio pomoći iz sredstava EU. Postoji jedan dio programa koji se zove Next Generation Europe, koji obuhvaća dvije komponente, jedan je taj program za oporavak vrijedan na ukupnoj razini EU-a, 700 milijuna eura i druga komponenta je višegodišnji financijski okvir odnosno sedmogodišnji ukupni budžet Europske unije. EU, za razliku od država EU, donose svoj financijski program u okviru sedam godina. Ukupni zbroj onoga što će dobiti Hrvatska u te dvije komponente je više od 20 milijardi eura. S time da recovery program dolazi inicijalno, interventno, a do 2027. godine ćemo mi kao država koristiti još dodatnih 10 milijardi za razne programe koji će se tek definirati i nacionalnom razvojnom strategijom i operativnim programima, koji će biti posljedica tog strateškog dokumenta. Ja vjerujem u naše poduzetnike, državu i EU da ćemo uz pomoć ovih novaca iz recovery fonda i novog financijskog okvira, vratiti se na stare puteve gospodarskog oporavka i rasta. Isto tako, za sve poljoprivrednike, male OPG-ovce i šumare imamo otvorena dva instrumenta, investicijske zajmove i obrtna sredstva. Tu su još alokacije otvorene i tu još uvijek poduzetnici mogu aplicirati na natječaje.

Sadržaj nastao u partnerstvu s Hrvatskom demokratskom zajednicom.