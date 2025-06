VIDEO Svijet bruji o paklu u Tirani. Albanci udarili Srbe tamo gdje ih najviše boli

Čitavog dana atmosfera u albanskoj prijestolnici Tirani nalazi se na samom rubu usijanja, obilježena nizom incidenata i provokacija uoči večerašnje nogometne utakmice visokog rizika između reprezentacija Albanije i Srbije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ulice grada pretvorile su se u pozornicu nacionalističkih ispada, a napetost je dosegnula vrhunac nekoliko sati prije početka susreta na stadionu "Air Albania", za koji se tvrdi da je ulaznice željelo osigurati čak milijun Albanaca, iako stadion prima oko 22.000 gledatelja. Unatoč naporima domaćina da sve protekne u sportskom duhu, scene iz Tirane govore o dubokim tenzijama koje prate ovaj susret.

Prema izvještajima s terena, albanski navijači su na ulicama Tirane otvoreno vrijeđali Srbe, uzvikujući parole poput "Srbi, Srbi, je**** vam mater". Posebno je odjekivalo skandiranje imena Adema Jašarija, jednog od osnivača i vođa Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), što dodatno podiže tenzije s obzirom na osjetljivost kosovskog pitanja. Zabilježeno je i da je veća grupa albanskih navijača u centru Tirane rastrgala, gazila i zapalila srpsku zastavu, uz zastrašujuće povike "Ubij Srbina". Incidenti su se nizali, a jedan prodavač je, prema navodima, psovao srpskog izvještača na ulici, dodatno ilustrirajući neprijateljsko ozračje.

07.06.2025, Albania🇦🇱 fans before match with Serbia🇷🇸, World Cup qualifier, click for more here: https://t.co/LG4BeuuHmr pic.twitter.com/qtsUyxBrnm