FOTO Mlada zvijezda (18) došla na vrh svijeta pa kupila roditeljima vilu od milijun eura

Nakon što je nedavno obranio naslov na PDC Svjetskom prvenstvu i osvojio nagradu od oko milijun funti (1,15 milijuna eura), tinejdžer je taj novac uložio u kupnju nove kuće, ali ne za sebe, već za svoje roditelje.
Izvor blizak obitelji izjavio je da je cilj Lukeove kupnje pružiti njegovim roditeljima, majci Lisi (42) i ocu Anthonyju (45) koji je inače vozač taksija, dom do kraja života kao znak zahvalnosti za svu podršku tijekom njegove karijere, posebno u ranim godinama dok je putovao na turnire i trenirao.