FOTO Mlada zvijezda (18) došla na vrh svijeta pa kupila roditeljima vilu od milijun eura

Luke Littler, 18-godišnja britanska pikado senzacija i dvostruki svjetski prvak, oduševio je javnost ne samo sportskim uspjesima već i gestom prema svojoj obitelji.
Foto: Right Move
Nakon što je nedavno obranio naslov na PDC Svjetskom prvenstvu i osvojio nagradu od oko milijun funti (1,15 milijuna eura), tinejdžer je taj novac uložio u kupnju nove kuće, ali ne za sebe, već za svoje roditelje.
Foto: Right Move
Prema izvještajima britanskog tabloida Daily Mail, Littler je u rodnom Warringtonu (Cheshire, Engleska) kupio prostranu vilu s pet spavaćih soba vrijednu približno 1,15 milijuna eura.
Foto: Right Move
Kuća je znatno raskošnija od prethodnog obiteljskog doma, u kojem su njegovi roditelji Lisa i Anthony zajedno s Lukeovom sestrom Caitlin živjeli u kući s dvije spavaće sobe.
Foto: Right Move
Izvor blizak obitelji izjavio je da je cilj Lukeove kupnje pružiti njegovim roditeljima, majci Lisi (42) i ocu Anthonyju (45) koji je inače vozač taksija, dom do kraja života kao znak zahvalnosti za svu podršku tijekom njegove karijere, posebno u ranim godinama dok je putovao na turnire i trenirao.
Foto: Right Move
Iako je Littler još mlad i planira s vremenom širiti svoje profesionalne horizonte, nada se da će njegovi roditelji ostati u tom domu dugo u budućnosti. 
Foto: Right Move
Foto: Right Move
Foto: Right Move
Foto: Right Move
Foto: Right Move
