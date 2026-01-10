Ovo je dan koji je teško progutati, tužno je shvatiti da Juda nije samo u drevnim pričama

Brazilski nogometaš Hulk ponovo je stao pred oltar. Prvo je prije četiri godine obavio građansko vjenčanje s Camilom Angelo a sada je odlučio svoju ljubav ozakoniti i pred Bogom, na crkvenoj svečanosti koja je ogromnu prašinu. Ništa tu ne bi bilo sporno da mlada nije prva rođakinja njegove bivše supruge, Iran Angelo, s kojom je Hulk proveo 12 godina u braku i dobio troje djece.

- Danas sam sretan čovjek, ostvareni su svi ciljevi mog života – napisao je na Instagramu Hulk.

S druge strane obitelj njegove bivše supruge nije mogla šutjeti, a najglasnija je bila Raisa, sestra prevarene Iran.

- Danas je dan koji je teško progutati, dan koji otkriva dokle izdaja može ići kada dolazi od ljudi od kojih to najmanje očekuješ. Da je moja majka živa, sigurna sam da ne bi mogla podnijeti ovakvu sramotu. Tužno je shvatiti da Juda nije samo u drevnim pričama, ponekad spava pod istim krovom, jede za istim stolom i u pravom trenutku ti zabije nož u leđa. Željeti ono što pripada drugome, željeti živjeti život nekoga tko ti je vjerovao, odraz je praznog srca - napisala je ogorčena Raisa.

Ian, Tiago i Alis, koje Hulk ima iz prvog braka, sada su u bizarnoj situaciji gdje im je rođaka postala pomajka.

Givanildo Vieira de Sousa rođen je u Campina Grande, siromašnom dijelu Brazila, kao četvrto od sedmero djece. Njegov nadimak, koji će ga proslaviti diljem svijeta, nije došao s nogometnih terena, već iz obiteljskog doma. Otac mu je dao nadimak Hulk jer ga je kao dječak svojom građom i snagom podsjećao na glumca Loua Ferrigna iz popularne televizijske serije "Nevjerojatni Hulk" iz sedamdesetih godina. Odrastajući u teškim uvjetima, gdje je obitelj preživljavala prodajom robe na lokalnoj tržnici, mladi Givanildo pronašao je utjehu u nogometu. Strast prema igri razvila se dok je s tri godine bosonog trčao za loptom po prašnjavim ulicama. Ta ista strast odvela ga je do prvog profesionalnog ugovora s klubom Esporte Clube Vitória kada mu je bilo samo 16 godina, za plaću od svega 150 dolara mjesečno.

Nakon samo dvije utakmice u brazilskoj Série A, Hulkov talent prepoznao je skaut iz Japana, što je dovelo do transfera koji mu je promijenio život. Njegova azijska avantura započela je posudbom u drugoligašu Consadole Sapporo 2006. godine, gdje je eksplodirao i zabio 25 golova, završivši sezonu kao drugi najbolji strijelac lige. Sljedeće godine, na novoj posudbi u Tokyo Verdyju, nadmašio je samog sebe, postigavši nevjerojatnih 37 pogodaka u 42 utakmice i osvojivši titulu najboljeg strijelca druge japanske lige.

U ljeto 2008. godine, portugalski prvak Porto osigurao je njegov potpis, plativši 5,5 milijuna eura za 50 posto njegovih prava urugvajskom klubu Rentistas. U Portugalu je Hulk postao globalna zvijezda. Ubrzo se ustalio u prvoj postavi, formiravši ubojiti napadački trojac s Cristianom Rodríguezom i Lisandrom Lópezom. Njegova dominacija kulminirala je u sezoni 2010./2011., jednoj od najboljih u povijesti kluba. Te sezone zabio je 36 golova u 53 službene utakmice, vodeći Porto do osvajanja četiri trofeja, uključujući prvenstvo bez poraza i UEFA Europsku ligu. Proglašen je najboljim igračem lige, a čak šest puta je osvojio nagradu za igrača mjeseca, postavivši rekord. Njegove izvedbe bile su toliko impresivne da je Porto u njegov ugovor ugradio otkupnu klauzulu od sto milijuna eura, jasno dajući do znanja da je u svojim redovima imao igrača svjetske klase.

Nakon četiri nezaboravne sezone u Portugalu, uslijedio je transfer u ruski Zenit 2012. godine za tada astronomskih 60 milijuna eura. Njegov dolazak izazvao je potres u svlačionici, gdje su se neki od domaćih igrača pobunili zbog njegove visoke plaće. Unatoč početnim problemima i trzavicama s trenerom Lucianom Spallettijem, Hulk je na terenu dokazao svoju vrijednost, osvojivši s klubom sve domaće trofeje te titule najboljeg igrača i strijelca ruske Premier lige. Nakon Rusije, 2016. godine prihvatio je novi izazov, preselivši u Kinu. Njegov transfer u Shanghai SIPG za 58,6 milijuna eura srušio je azijski rekord, a tjedna plaća od 320.000 funti svrstala ga je među najplaćenije nogometaše svijeta. U Kini je proveo četiri godine, upisavši 145 nastupa i postigavši 77 golova, te je osvojio naslov prvaka 2018. godine.

Početkom 2021. godine, u dobi od 34 godine, Hulk se odlučio na potez koji su mnogi smatrali početkom kraja karijere, vratio se u Brazil i potpisao za Atlético Mineiro. Međutim, umjesto mirnog završetka, uslijedila je renesansa. Hulk je zaigrao kao u najboljim danima, preuzevši ulogu apsolutnog lidera momčadi. U svojoj prvoj sezoni predvodio je Atlético do povijesnog uspjeha, osvojivši prvi naslov prvaka Brazila nakon 50 godina, kao i brazilski kup. S 19 golova u prvenstvu i osam u kupu, postao je najbolji strijelac oba natjecanja, podvig koji je prije njega ostvario samo Gabriel Barbosa. Godinu je završio s nevjerojatnim učinkom od 36 golova i 13 asistencija u 68 utakmica, osvojivši sve moguće individualne nagrade u Brazilu, uključujući i prestižnu Zlatnu loptu

S Atléticom je osvojio državno prvenstvo Campeonato Mineiro četiri puta zaredom, od 2021. do 2024. godine, a u svakom od tih izdanja bio je i najbolji strijelac, što nikome prije njega nije uspjelo. U ožujku 2024. postigao je svoj stoti pogodak za klub, a do kraja te sezone postao je i najbolji strijelac Atlético Mineira u 21. stoljeću, prestigavši legendu kluba Diega Tardellija. Njegova fizička sprema i glad za pobjedama u trideset i osmoj godini života i dalje fasciniraju nogometni svijet, a ugovor s klubom veže ga sve do kraja 2026. godine, što sugerira da njegova priča još nije gotova.

Za brazilsku reprezentaciju Hulk je debitirao 2009. godine te je ubilježio ukupno 49 nastupa i postigao 11 golova. Bio je dio momčadi koja je osvojila Kup konfederacija 2013. i srebro na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., gdje je postigao pogodak u finalu protiv Meksika. Nastupio je i na Svjetskom prvenstvu 2014. na domaćem terenu.