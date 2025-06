Srpski mediji ne mogu se načuditi ovome: 'Hrvati su došli u Albaniju navijati protiv nas'

Kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku večeras od 20.45 sati u Tirani igraju nogometne reprezentacije Albanije i Srbije. U čitavoj albanskoj prijestolnici vlada naelektrizirana atmosfera, a očekuje se da će i u tijeku večeri biti incidenata. Stoga su jake policijske snage u pripravnosti.

Srpski mediji pišu o podršci hrvatskih navijača koji su došli u Tiranu dati podršku Albancima. Grupica naših navijača u majicama s hrvatskim obilježjima viđena je u jednom tiranskom kafiću.

Tamo ih je uočila jedna albanska TV-ekipa koja je od njih pokušala uzeti izjavu, no nisu uspjeli. Po snimkama s društvenih mreža vidi se da je ambijent bio poprilično bučan pa se ništa nije čulo.

Srpski mediji stoga, ne mogu se načuditi tome da su hrvatski navijači stigli u Tiranu podržati albansku reprezentaciju.

