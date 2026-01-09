Uz izdajnika Ukrajine u ruskom Zenitu radi i jedan Hrvat

Jedna ukrajinska web-stranica objavila je razloge zbog čega se bivšeg ukrajinskog reprezentativca. 46-godišnjeg Anatolija Timoščuka, u domovini smatra izdajnikom. Nakon potpune ruske invazije na Ukrajinu, Timoščuk nije osudio postupke agresorske države, ali je u prosincu 2022. izjavio da ne planira napustiti Rusiju, te je nastavio raditi kao pomoćni trener u Zenitu. U rujnu 2024. godine Timoščuk je organizirao aukciju ruskog dresa Zenita s vlastitim potpisom kako bi prikupio sredstva za potporu stanovništvu Kurske regije u Rusiji, koja je navodno stradala od napada Oružanih snaga Ukrajine.

Još u proljeće 2022. godine Ukrajinski nogometni savez odlučio je doživotno suspendirati Timoščuka iz bilo kakve nogometne aktivnosti u Ukrajini, te mu oduzeti sve titule i trenersku licencu Uefa-Pro, navodi se među ostalim na spomenutoj web-stranici uz Timoščukovo ime.

Kada je situacija između Rusije i Ukrajine eskalirala u rusku agresiju, Ukrajinci su očekivali reakciju svog bivšeg kapetana i igrača s najviše nastupa za reprezentaciju; osuđujuću izjavu, prosvjed, ostavku, odlazak iz Rusije. Umjesto toga, on je šutio. I ta ga je šutnja pretvorila u simbol nacionalne izdaje.

Njegov postupak prema zemlji u kojoj je rođen doživljen je jednako kao onaj bivšeg ukrajinskog pukovnika Sergej Storoženka, koji je prebjegao u neprijateljske redove i postao ruski general-bojnik. Da stvar bude gora, Storoženko sada napada svoju bivšu domovinu. Poput Timoščuka, postao je simbol izdaje.

S današnje pozicije gotovo pa nestvarnim čine se prizori snimljeni na Wembleyu, nakon finala Lige prvaka 2013. godine Bayern – Borussia Dortmund 2:1, u kojemu je Mandžukić dao gol za Bavarce, a Anatolij Timoščuk – tada igrač Bayerna - slavio naslov europskog prvaka ogromnom ukrajinskom zastavom. Tada je to izgledalo kao patriotska gesta. Ali gledajući unatrag, čini se gotovo ironičnim – zar je Timoščuk tada doista bio ponosni Ukrajinac?

Nakon trostruke krune s Bayernom, Timoščuk se vratio u Zenit iz Sankt Peterburga. Za mnoge Ukrajinece u to vrijeme taj je potez imao racionalan smisao: dobar ugovor, dobar klub, solidna sportska perspektiva, s obzirom na to da je te 2013. godine Rusija u Ukrajini bila doživljavana tek kao „teški susjed“, a ne kao izravni neprijatelj. Ali, 2014. godine sve se promijenilo; aneksija Krima, početak rata u Donbasu, a Timoščuk je ostao u Zenitu. Sve do 2015. godine, kada je odlučio odraditi jednu sezonu u kazahstanskom Kairatu. Potom se posvetio školovanju za trenera.

Inače, Anatolij Timoščuk i dan danas pomoćni je trener u Zenitu. Glavni trener tog ruskog kluba je Rus Sergej Semak, a u njegovom stručnom stožeru nalazi se i jedan Hrvat: 34-godišnji kondicijski trener Aris Naglić.