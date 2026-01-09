Naši Portali
SKANDAL

Novinarka oštro napala bivšeg španjolskog reprezentativca: 'Znali li što je napravio? Skandalozno'

Diego Costa
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
09.01.2026.
u 08:54

37-godišnjeg napadača francuski L'Equipe proglasio je najomraženijim igračem na svijetu

Bivši španjolski reprezentativac Diego Costa, osim po svojim golovima kojima je vodio Atletico i Chelsea do trofeja, bio je poznat i po svom prgavom i temperamentnom ponašanju. Brazilac sa španjolskom putovnicom često se nalazio u centru skandala na terenu ili izvan njega, a nizozemska novinarka Helena Hendriks sada je ispričala novu sličnu priču o Costi.

Bilo je to u ožujku 2020. netom prije nego što je pandemija COVID-a 19 poslala svijet u zatvaranje, a jedna od zadnjih utakmica Lige prvaka koja se igrala prije 'lockdowna' bila je ona između Liverpoola i Atletico Madrida. Broj zaraženih ubrzano je rastao u većini zemalja, a Costa se odlučio na ovaj potez:

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

- Na kraju, od svih ljudi na tom stadionu, 41 osoba je umrla od covida-19. Prvo sam imala Virgila van Dijka, zatim Diega Costu. Znate li što je Diego Costa učinio? Prišao je i namjerno kašljao svima u lice - rekla je Hendriks u podcastu HNM.

- Ne ljutim se lako, ali htjela sam potrčati za njim i reći: ‘Što mi to radiš?‘ Zapravo mi je kašljao ravno u lice. Nisam znala što mi se događa, mislila sam da je to apsolutno skandalozno - dodala je 45-godišnjakinja koja je i sama oboljela od covida dva dana nakon Costinog ispada.

Praktički smo već navikli slušati ovakve priče o 37-godišnjem napadaču kojeg je francuski L'Equipe još 2015. prozvao najomraženijim igračem na svijetu. Costa je trenutačno bez kluba, a posljednju utakmicu odigrao je još u prosincu 2024. dok je još bio član Gremija. Službeno se ipak još nije umirovio.
