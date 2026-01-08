Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDAN, JEDINI...

Bio je zvijezda, a onda se odjednom pretvorio u nešto sasvim drugo. Iza njega je osobna tragedija

Premier League - Chelsea v Liverpool
John Sibley/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
08.01.2026.
u 18:21

Malo je nogometaša koji su ostavili tako dubok i kontroverzan trag u engleskom nogometu kao Vinnie Jones koji je nedavno proslavio 61. rođendan.

Njegova karijera, obilježena sirovom agresijom, legendarnom titulom s "Ludom bandom" i šokantnim prijelazom u svijet filma, priča je o čovjeku koji je odbio živjeti po pravilima. Odrastao je u radničkoj obitelji, gdje se čvrstina smatrala vrlinom, a nogomet više od igre. Bio je srce i duša legendarne momčadi Wimbledona, poznate pod nadimkom "Luda banda" (Crazy Gang), skupine autsajdera i buntovnika koji su svojim pristupom šokirali nogometni svijet. Vinnie Jones je bio njihov neformalni vođa na terenu, igrač čiji je pogled protivnicima ledio krv u žilama i čiji su startovi odjekivali tribinama. 

Vrhunac njegove klupske karijere i trenutak koji je zacementirao status "Lude bande" u nogometnoj povijesti dogodio se 1988. godine u finalu FA kupa. Na travnjaku Wembleyja čekao ih je tada dominantni i gotovo nepobjedivi Liverpool, momčad prepuna zvijezda koja je te sezone već osvojila naslov prvaka. Wimbledon je bio potpuni autsajder, ekipa za koju se vjerovalo da služi samo kao dekor u Liverpoolovoj krunidbi. No, Jones i njegovi suigrači imali su drugačiji plan. Njihov nogomet bio je antiteza Liverpoolovom; bio je to spoj nevjerojatne fizičke spreme, agresivnosti koja je graničila s dopuštenim i nepokolebljivog timskog duha. U jednoj od najvećih senzacija u povijesti natjecanja, Wimbledon je pobijedio 1:0 i podigao trofej. Tijekom karijere igrao je i za Leeds United, Sheffield United, Chelsea te Queens Park Rangers.

Međutim, Jonesova reputacija nije izgrađena samo na pobjedama, već i na njegovom disciplinskom kartonu koji je postao dio nogometnog folklora. Tijekom petnaestogodišnje karijere zaradio je čak 12 crvenih kartona, postavši sinonim za grubost. Drži i jedan neslavni rekord, onaj za najbrže dobiveni žuti karton u povijesti nogometa. U utakmici između Chelseaja i Sheffield Uniteda 1992. godine, trebalo mu je samo pet sekundi da grubim startom zaradi javnu opomenu suca. Ipak, incident koji ga je vjerojatno najviše proslavio, a koji savršeno sažima njegovu personu na terenu, dogodio se u veljači 1988. godine. Tijekom utakmice protiv Newcastle Uniteda, u pokušaju da dekoncentrira tada mladu zvijezdu Paula Gascoignea, Jones ga je bez imalo oklijevanja uhvatio za testise. Fotografija tog trenutka obišla je svijet i postala kultni simbol "starog" engleskog nogometa, ere u kojoj su se utakmice dobivale ne samo vještinom, već i psihološkim ratovanjem i zastrašivanjem.

Iako je bio poznat po agresiji, Jones je imao i drugu, discipliraniju stranu. Njegov prelazak u Leeds United u lipnju 1989. godine za tada značajnih 650.000 funti pokazao je da ga cijene i zbog nogometnih kvaliteta. Pod vodstvom strogog menadžera Howarda Wilkinsona, Jones je postao ključni dio momčadi koja je osvojila naslov prvaka Druge divizije 1990. i osigurala povratak u prvoligaško društvo. U toj sezoni pokazao je iznenađujuću suzdržanost, zaradivši samo tri žuta kartona, dokazavši da može igrati unutar pravila kada je to bilo potrebno. Njegova karijera dobila je i međunarodnu dimenziju kada je, zahvaljujući velškim korijenima svoje bake, stekao pravo nastupa za reprezentaciju Walesa. Između 1994. i 1997. godine upisao je devet nastupa, a u nekoliko navrata nosio je i kapetansku traku, što je bila velika čast za igrača koji je cijelu karijeru proveo na rubu kontroverzi.

Kada se 1999. godine, u 34 godini, povukao iz profesionalnog nogometa, malo tko je mogao predvidjeti njegov sljedeći korak. Bez ikakvog formalnog glumačkog obrazovanja, Vinnie Jones zakoračio je u svijet filma i, na opće iznenađenje, ostvario zavidan uspjeh. Njegov debi u kultnom filmu Guya Ritchieja "Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške" bio je pun pogodak. Uloga Velikog Chrisa, utjerivača dugova i brižnog oca, kao da je pisana za njega. Svoju prirodnu karizmu i zastrašujuću pojavu s nogometnih terena savršeno je prenio na veliko platno. Suradnja s Ritchiejem nastavila se u još jednom hitu, "Zdrpi i briši" , gdje je glumio uz hollywoodske zvijezde poput Brada Pitta i Benicija Del Tora. Uloga plaćenog ubojice Tonyja "Metkozubog" zacementirala je njegov status pouzdanog karakternog glumca za uloge opasnih momaka. Uskoro su uslijedile i uloge u velikim holivudskim produkcijama kao što su "Nestali u 60 sekundi", "Operacija Swordfish" i blockbuster "X-Men: Posljednja fronta", gdje je utjelovio moćnog mutanta Juggernauta.

Iza imidža neustrašivog grubijana na terenu i na platnu, skrivao se život ispunjen ljubavlju, ali i velikom boli. Vinnie je svoju suprugu Tanyu Terry upoznao kada su oboje imali samo 12 godina. Njihova veza prerasla je u brak 1994. godine, a Vinnie je prihvatio i njezinu kćer iz prvog braka kao svoju. Zajedno su imali i sina Aarona. Njihova ljubavna priča bila je sve samo ne obična; Tanya se godinama borila s teškim zdravstvenim problemima, uključujući transplantaciju srca u 21 godini. Vinnie je uvijek bio uz nju, pružajući joj bezuvjetnu podršku. I sam se suočio s teškom dijagnozom kada mu je 2013. godine otkriven rak kože. No, najveći udarac uslijedio je kada je i Tanyi dijagnosticiran isti oblik raka, koji se nažalost proširio. Nakon šestogodišnje hrabre borbe, Tanya je preminula 2019. godine u njihovom domu u Los Angelesu. Njezina smrt slomila je Vinnieja, koji je javno govorio o svojoj tuzi i boli, pokazujući ranjivu stranu koju javnost do tada nije poznavala.
Ključne riječi
X man Wimbledon vinnie jones Engleska liga nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!