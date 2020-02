VIDEO Stravu na terenu pretvorila u herojski potez! Šakama namjestila iščašeno koljeno

Ljubitelji nogometa često ističu kako je najveća mana današnje igre simuliranje igrača, posebno kada je u pitanju iznuđivanje najstrožih kazni ili krađa vremena kada njihova momčad vodi. Suci često 'nasjednu' na pretjeranu glumu, posebno velikih zvijezda poput Neymara te time još više isfrustriraju gledatelje.

Nakon što izgledaju kao da su spremni za bolnicu, posebice kada ih doktori iznose izvan terena, uz pomoć 'čarobnog' spreja, igrači ubrzo utrčavaju na teren kao da se ništa nije dogodilo, a u slučaju da igraju na gostujućem terenu, dočekaju ih salve zvižduka.

Postoje i oni igrači koji igraju i spremni su postaviti glavu tamo gdje neki ne bi ni kopačku, a kao primjer možemo se prisjetiti našeg Vedrana Ćorluke koji je krvave glave nastavio igrati utakmicu na Europskom prvenstvu u Francuskoj i time postao idol mnogih.

Our captain Jane O'Toole, is made of tough stuff. Just look at how she dealt with dislocating her knee during our recent game at Inverness.... you can't put a good woman down - she got back up and played the full 90 minutes ⚫⚽️🔴https://t.co/L8BLAVjmBN