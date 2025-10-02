Naši Portali
EUROPA PAMTI VELIKANE

VIDEO Slovački navijači nakon poraza od Cibone vikali 'Cibona Zagreb', pogledajte ovo

Autor
Dražen Brajdić
02.10.2025.
u 08:20

Nakon prolaza u Fibin Europa kup, Ciboni slijedi lobistička borba za status kluba od gradskog značaja (i novac koji uz to ide) ali i odluka o tome može li klub s ovim igračkim kadrom igrati istovremeno tri natjecanja - domaće, regionalno i europsko

Nakon "sedam gladnih godina" Košarkaški klub Cibona igrat će u Europi. S obzirom na to da je ovaj klub bio godinama na rubu stečaja, to ne znači da sada slijedi sedam godina obilja (kao što to kaže jedna biblijska priča), no ovo je ipak važan iskorak i u očima potencijalnih financijera. Naročito ako se zna da je Hrvatski košarkaški savez klubovima koji će igrati Europu u Fibinim natjecanjima obećao značajna sredstva. S obzirom na to da je Cedevita Junior (koja se izravno plasirala u isto ovo natjecanje - Europa kup) taj novac već osigurala, a za igranje u Europi dobit će ga i Dinamo, Alkar i Dubrava i to za igranje u Sjevernoeuropskoj ligi (ENBL), koja nije Fibino natjecanje, red je da neki novac sada dobije i Cibona.

A u Tornju se nadaju da će nacionalni Savez biti pravičan i prema njima nakon što im je HKS isprva obećao platiti troškove samo za dvije kvalifikacijske utakmice pa bi po toj logici sada trebao platiti barem troškove narednih šest Ciboninih utakmica u Fiba Europa kupu. A vukovi će igrati u skupini s francuskim Dijonom, talijanskom Reggianom i kosovskim Baskhimijem što je teže prolazna skupina no da su izgubili dvoboj s Prievidzom i dospjeli u skupinu s ciparskim Keravnosom, makedonskim Pelisterom i Cedevitom Junior. Da, malo je nedostajalo da Cibona dospije u skupinu s velikim gradskim rivalom koji to nije samo u kontekstu borbe za plasmane u domaćim natjecanjima i trofeje već i u smislu borbe za status u gradu. A tu se vodi velika lobistička bitka za status kluba od gradskog značaja (i gradski novac koji uz to ide) u kojem smislu Cedevita Junior ima prednost jer je bila jedno mjesto bolje plasirana od Cibone u domaćem prvenstvu dok vukovi imaju evidentnu prednost u kontekstu brenda.

A da je Cibona još uvijek brend u Europi posvjedočit će najbolje to što su joj navijači slovačkoj kluba, usred Prievidze, ničim izazvani skandirali "Cibona Zagreb". Premda su im gosti iz Zagreba za jedan koš uskratili zadovoljstvo ukupne pobjede u tom dvoboju, Slovaci očito pamte 1996. kada je kod njih gostovala tada euroligaška Cibona i kada je status dvostrukog prvaka Europe imao puno veću težinu.

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"

A pamti li to najuže aktualno vodstvo Grada Zagreba, u kojem baš i nema istinskih sportskih znalaca, to će se tek vidjeti? Cedevita Junior vodi snažnu kampanju za novac namijenjen klubu od gradskog značaja i prednost ima u stavci boljeg plasmana u posljednjem Prvenstvu dok Cibona ima veću vidljivost u Europi to jest u stavci koja kaže da na to imaju pravo "klubovi čiji su nastupi prepoznati i zastupljeni u turističkim programima i ponudama Grada Zagreba te svojim svojim radom ostvaruju vidljivost i gledanost u domaćim i međunarodnim natjecanjima". Ono što je svojevrsna enigma jest što će sada Cibona poduzeti po pitanju igranja u Drugoj ABA ligi u kojoj bi prvu utakmicu trebala odigrati 14. listopada protiv Skopja. Druga razina regionalne lige igra se po načelu nogometne Europa lige - četiri utakmice doma i četiri u gostima - nakon čega slijedi nokaut faza.

Dakle, ovdje je ključno pitanje može li Cibona s ovim igračkim kadrom igrati tri natjecanja - domaće, regionalno i europsko. I što će na to reći HKS čiji čelnici su se trudili da to regionalno natjecanje ne igraju ni Zadar ni Split. No, oni su odoljeli zovu HKS-ova novca svjesni da je ABA liga natjecanje koje ima jači status u očima međunarodnih promatrača od neke privatne lige (ENBL) pokrenute na sjeveru Europe pa čak i od Fiba Europa kupa, po snazi četvrtog klupskog natjecanja na tlu Starog kontinenta.
