VIDEO Sljedeći Dinamov protivnik srušio vodeći Chelsea nakon dva preokreta

Chelsea je dva puta vodio, preko Thiaga Silve (28) i Mounta (44), no West Ham je golovima Lanzinija (40-11m) i Bowena (56) izjednačavao, da bi pobjedu osigurao neobičnim pogotkom Masuakua (87).

Do prednosti je Chelsea stigao nakon što je Thiago Silva glavom pogodio mrežu suparnika nakon udarca iz kuta Mounta, no nakon velike pogreške vratara Mendyja, koji nije uspio kontrolirati jednu povratnu loptu, a zatim i prekršajem zaustavio Bowena, West Ham je dobio priliku za poravnanje s bijele točke koju je iskiristio Lanzini.

Foto: Paul Terry December 4, 2021, London, United Kingdom: London, England, 4th December 2021. Mason Mount of Chelsea looks dejected after the Premier League match at the London Stadium, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage Photo via Newscom

Ipak, na odmor se otišlo s vodstvom Chelseaja, Monut je pogodio nakon odličnog proigravanja Ziyecha, ali u nastavku je prvo Bowen pogodio s ruba kaznenog prostora, da bi potpuni preokret kreirao Masuaku iznenadivši Mendyja udarcem iskosa s lijeve strane u bliži kut.

Nikola Vlašić ostao je na klupi West Hama, dok Mateo Kovačić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Chelseaja.

Četvrti West Ham sada ima 27 bodova, dok je Chelsea ostao na 33. Drugi Manchester City ima 32, a treći Liverpool 31, City kasnije u subotu gostuje kod Watforda, a Liverpool kod Wolverhamptona.

West Ham i Dinamo će igrati u posljednjem, 6. kolu Europske lige u četvrtak u Londonu. Uoči tog dvoboja West Ham je sa 13 bodova osigurao prvo mjesto u skupini, Dinamo je drugi sa sedam bodova. Slijede Genk s pet i Rapid iz Beča s tri boda.