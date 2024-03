VIDEO Skandal u Münchenu, navijači Lazija napravili kaos u pivnici gdje je Hitler osnovao nacističku partiju

Večeras od 21 sat na stadionu Allianz Arena u Münchenu svoj će uzvratni susret osmine finala Lige prvaka odigrati Bayern i Lazio. Talijanska momčad iz prve utakmice koja je u Rimu odigrana prije tri tjedna ima prednost od 1:0 pa će aktualni njemački prvak morati pred svojom publikom loviti rezultatski zaostatak.

No, u uvertiri utakmice navijači rimske momčadi napravili su dosta problema kad je sigurnost, red i mir u pitanju. Poznati su navijači Lazija po tome da su izrazito desno orijentirani, a neke navijačke frakcije sežu i na ultradesničarsku scenu.

Tako su pojedinci, njih otprilike stotinjak dan prije utakmice otišli u pivnicu Hofbräuhaus, istu onu u kojoj je 1930. godine Adolf Hitler osnovao svoju Nacionalsocijalističku radničku partiju. Jedan je navijač Lazia uhićen zbog nacističkog pozdrava i salutiranja Hitleru.

Iz minhenske su policije rekli da je 18-godišnjak dobio visoku novčanu kaznu nakon što su snage reda pozvane na intervenciju. Velika grupa navijača Lazija snimljena je kako pjeva pjesme podrške tzv. crnokošuljašima, paravojnom krilu talijanske Nacionalne fašističke partije.

