Tuchel stoji na rubu otkaza: Bayern već ima spremno ime novog trenera

Već večeras dobit ćemo prva dva putnika u četvrtfinale Lige prvaka . Od 21 sat sastaju se Bayern i Lazio (Arena Sport 1) te Real Sociedad i PSG (Arena Sport 3).

Tuchel u problemima

U prvom susretu osmine finala bavarska momčad nije se proslavila u Italiji, izgubila je 0:1. Presudan trenutak bio je u 69. minuti, kada je gol s bijele točke postigao Ciro Immobile. Bilo je to dovoljno da se osigura pobjeda nad Bayernom, koji je igrao i s igračem manje. Lazio tako nastavlja sanjati o prvom četvrtfinalu Lige prvaka još od sezone 1999./2000.

No, koliko su ti snovi realni, vidjet ćemo večeras. Valja istaknuti činjenicu da Bayern nije izgubio domaću utakmicu Lige prvaka od 2020./2021. (10 pobjeda, tri remija).

Ono što muči njemačkog giganta pred ovaj susret jest nezadovoljstvo trenerom Thomasom Tuchelom, koji bi mogao dobiti otkaz ako Bayern ne izbaci Lazio. Podsjetimo, njemački je prvak u zaostatku 0:1, a u domaćem prvenstvu zaostaje 10 bodova za vodećim Bayerom, dok je iz njemačkog kupa ispao. Tuchel po završetku sezone sigurno napušta klub, no to bi se moglo dogoditi i prije. Već se spominje i novo trenersko ime – bio bi to navodno Arne Slot (45) koji bi došao iz Feyenoorda.

– Posljednje dvije godine proglašen je najboljim trenerom Nizozemske. Pobornik je visokog presinga, ekstremno brze tranzicije i atraktivnog nogometa. Nizozemac bi mogao biti najozbiljnija opcija ako pregovori s Xabijem Alonsom propadnu – pišu Nijemci.

U drugom susretu večeri uzvrat osmine finala Lige prvaka igraju Real Sociedad i PSG. Rezultat u prvom susretu ide na ruku Parižana, koji su kod kuće slavili s 2:0. Golovi Kyliana Mbappéa i Bradleya Barcole donijeli su uvjerljivu pobjedu, ali ona se sada mora potvrditi.

Bogata momčad, koja se prema Transfermarktu procjenjuje na vrijednost veću od milijardu eura, ima imperativ prolaska. Kada je u pitanju zabijanje golova, PSG će se opet okrenuti Mbappéu, koji je zabio u svakoj od posljednjih šest utakmica protiv neke španjolske momčadi u ovom natjecanju, postigavši pritom ukupno osam golova.

Real Sociedad je pak sedma momčad LaLige, vrijednost joj se procjenjuje na 487, 60 milijuna eura i u ovom slučaju PSG je, na papiru, u prednosti. Kada se i gledaju statistike Lige prvaka ove sezone, PSG je pri vrhu. Momčad je to koja je druga po posjedu lopte (61,9 posto), odmah iza Manchester Cityja (70 posto); dobre brojke Francuzi imaju i u točnim dodavanjima (89,4 posto).

Remiro nezamjenjiv

No, nije ni Real Sociedad zanemariv. Klub je to koji na golu ima Álexa Remira, koji je nezamjenjiv nakon što je ove sezone u sedam utakmica primio samo četiri gola u Ligi prvaka, ali je i u četiri susreta mrežu zadržao netaknutom.

