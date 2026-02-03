Naši Portali
VELIKI NAKLON

Rakitić se pridružio hvalospjevima za fantastičnog vatrenog: 'Bayern se mora požuriti, cijela Europa priča o njemu'

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 20:37

Nadam se da će hrvatska reprezentacija zbog njega u idućih deset do petnaest godina imati vrhunskog stopera. Ima sve predispozicije da postane jedan od najbolji

Luka Vušković odigrao je novu odličnu utakmicu prošlog vikenda kada se njegov HSV suprotstavio vodećem Bayernu i uspio 'otkinuti' bod prvenstvenom lideru. Najzaslužniji za to je upravo 18-godišnji hrvatski stoper koji je postavio konačni rezultat u 53. minuti. HSV je poveo golom Fabia Viere u 34. minuti, a za preokret Bayerna zabili su Harry Kane (42.) i Luis Diaz (46.).

Vušković je na kraju odnio i nagradu za igrača utakmice, a ovo mu je bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nakon utakmice posebno ga je pohvalio legendarni Lothar Matthaus, stručni komentator njemačkog Sky Sporta, koji je rekao: "Pogledajte ga! Kakav je to lisac s 18 godina! Osamnaest godina! Hladnokrvan, kao netko tko iza sebe već ima tri svjetska prvenstva i tri osvojene Lige prvaka".

Vuškoviću je sada stigla pohvala i legendarnog hrvatskog reprezentativca i bivšeg igrača Barcelone Ivana Rakitića.

Evo kkva je atmosfera na Trgu uoči dolaska rukometaša

- Cijela nogometna Europa sada priča o njemu. Bayern se mora požuriti. Mislim da taj dečko mora ići u Bayern. Nevjerojatno je lijepo vidjeti kako tako mlad igrač može uzburkati nogometni svijet - rekao je u razgovoru za Sky Sport.

- To nije slučajnost, jer taj dečko i njegova obitelj rade puno toga ispravno. Nadam se da će hrvatska reprezentacija zbog njega u idućih deset do petnaest godina imati vrhunskog stopera. Ima sve predispozicije da postane jedan od najboljih. Neka samo nastavi davati sve od sebe i uživati - nastavio je u istom tonu.

Na kraju je rekao i kako ga zanima hoće li ga Tottenham, klub koji ga je posudio HSV-u, moći zadržati sljedećeg ljeta jer Vušković je, tvrdi Rakitić, spreman za najveće klubove.

- Po meni je on već sada spreman za idući korak u jedan od apsolutnih vrhunskih klubova. A takvih je u Europi, po mom mišljenju, samo četiri ili pet.
HSV Ivan Rakitić Bayern Luka Vušković

