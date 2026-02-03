Rakitić se pridružio hvalospjevima za fantastičnog vatrenog: 'Bayern se mora požuriti, cijela Europa priča o njemu'

Luka Vušković odigrao je novu odličnu utakmicu prošlog vikenda kada se njegov HSV suprotstavio vodećem Bayernu i uspio 'otkinuti' bod prvenstvenom lideru. Najzaslužniji za to je upravo 18-godišnji hrvatski stoper koji je postavio konačni rezultat u 53. minuti. HSV je poveo golom Fabia Viere u 34. minuti, a za preokret Bayerna zabili su Harry Kane (42.) i Luis Diaz (46.).

Vušković je na kraju odnio i nagradu za igrača utakmice, a ovo mu je bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone. Nakon utakmice posebno ga je pohvalio legendarni Lothar Matthaus, stručni komentator njemačkog Sky Sporta, koji je rekao: "Pogledajte ga! Kakav je to lisac s 18 godina! Osamnaest godina! Hladnokrvan, kao netko tko iza sebe već ima tri svjetska prvenstva i tri osvojene Lige prvaka".

Vuškoviću je sada stigla pohvala i legendarnog hrvatskog reprezentativca i bivšeg igrača Barcelone Ivana Rakitića.

- Cijela nogometna Europa sada priča o njemu. Bayern se mora požuriti. Mislim da taj dečko mora ići u Bayern. Nevjerojatno je lijepo vidjeti kako tako mlad igrač može uzburkati nogometni svijet - rekao je u razgovoru za Sky Sport.

- To nije slučajnost, jer taj dečko i njegova obitelj rade puno toga ispravno. Nadam se da će hrvatska reprezentacija zbog njega u idućih deset do petnaest godina imati vrhunskog stopera. Ima sve predispozicije da postane jedan od najboljih. Neka samo nastavi davati sve od sebe i uživati - nastavio je u istom tonu.

Na kraju je rekao i kako ga zanima hoće li ga Tottenham, klub koji ga je posudio HSV-u, moći zadržati sljedećeg ljeta jer Vušković je, tvrdi Rakitić, spreman za najveće klubove.

- Po meni je on već sada spreman za idući korak u jedan od apsolutnih vrhunskih klubova. A takvih je u Europi, po mom mišljenju, samo četiri ili pet.