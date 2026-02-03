Naši Portali
Navijači u nevjerici

Kakav apsurd SP-a: Fifa prodaje parkirna mjesta, skuplja su nego ulaznice za utakmicu!

Podgorica: Navijači na tribinama prate utakmicu Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
03.02.2026.
u 20:00

Uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., bilo je mnogo zabrinutosti oko cijena ulaznica, a mnogi navijači već su i ranije odustali od sudjelovanja na najvećem sportskom događaju na svijetu.

Navijači već izražavaju zabrinutost zbog troškova posjeta Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026., a neki se suočavaju s visokim troškovima čak i prije nego što ulaznice budu u općoj prodaji.

Novi detalji o logistici utakmica u Sjedinjenim Državama istaknuli su koliko bi događaj mogao postati skup, a cijene parkiranja posebno su potaknule raspravu o pristupačnosti.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć

FIFA prodaje parkirne karte za utakmice Svjetskog prvenstva 2026. u Los Angelesu za cijenu između 250 i 300 dolara po danu na dan utakmice! Popisi lokacija za parkiranje na službenoj web stranici FIFA-e tijekom Svjetskog prvenstva 2026. pokazuju da su neke od tih karata skuplje od stvarnih ulaznica za utakmice!?

S obzirom na to da putovanje do stadiona SoFi automobilom nije jednostavno, pretjerane cijene parkirnih karata mogle bi odvratiti lokalne navijače od korištenja vlastitih vozila za putovanje. Cijene su privukle pozornost s obzirom na razmjere turnira i očekivanu potražnju navijača koji putuju. Neka parkirna mjesta koja su na prodaju, nalaze se više najmanje dva kilometara od, primjerice, stadiona SoFi u Inglewoodu.

Taj detalj pojačao je kritike, a navijači dovode u pitanje vrijednost plaćanja premium cijena za parkiranje koje i dalje zahtijeva dugu šetnju do mjesta održavanja. Dok se pripreme za prošireno Svjetsko prvenstvo 2026. nastavljaju, raste zabrinutost oko toga kako bi odluke o cijenama mogle utjecati na iskustvo navijača.
PI
pinkec
20:42 03.02.2026.

Ne kupujte ništa u svezi SP, jer postoji mogućnost bojkota, zbog politike i procedure predsjednika SAD, oko ulaznih viza!

