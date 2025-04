VIDEO Show u Velikoj Gorici: Epski preokret s 0:2 na 3:2 i najluđa utakmica sezone u HNL-u

TALIJANSKI TRENERI

Gattuso otkrio: 'Zvao sam Cannavara nakon otkaza.' Spomenuo i vlastitu budućnost u Hajduku

"Osjećam Split i Dalmaciju, zemlja vjernika. Imam majku koja tri, četiri puta tjedno odlazi do crkve. Drago mi je da u Splitu mogu to dodirnuti rukom, mnogi igrači su vjernici, to me raduje", rekao je Gennaro Gattuso