Halilhodžić: 'Ovo što Dinamo radi je neozbiljno. Novi trener ima jedan zadatak ako žele titulu'

Dinamo privodi kraju iznimno tešku sezonu. Započela je plasmanom u Ligu prvaka, ali put plave momčadi bio je isprepleten bolnim udarcima. Nakon poraza od Bayerna smijenjen je Sergej Jakirović. Niti njegova dva nasljednika, Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro, nisu uspjeli dugo dražati posao. Uz njih, iz kluba je morao otići sportski direktor Marko Marić. Momčad ne izgleda dobro, a s velikim bodovnim zaostatkom za konkurencijom, obrana naslova izgleda sve manje vjerojatno. Svoje viđenje sitaucije na Maksimiru dao je bivši trener kluba, Vahid Halilhodžić.

Na klupu Dinama je došao 2010. godine. Zbog sukoba sa Zdravkom Mamićem otišao je u svibnju 2011. godine. Pamti ga se prema discipliniranom pristupu vođenju momčadi, modernoj igri i inzistiranju na profesionalizmu. Upisao je 24 pobjede uz svega četiri remija i četiri poraza. Dinamo je svojio Hrvatsku nogometnu ligu, plasirao se u grunu fazu Europske lige u kojoj je završio treći sa sedam osvojenih bodova.

"U Francuskoj sam, ne mogu znati kakva je točno situacija u klubu. Ja sam i prošlog puta došao u Dinamo kada je bila kriza, ali sada je situacija još teža jer je cilj da se ponovno bude prvak. Smatra se velikim neuspjehom ako klub ne bude prvak, i sportski i, normalno, financijski. Već su promijenjena tri trenera, što za jedan klub nije dobro, malo je neozbiljno. Situacija je takva kakva je jer su Hajduk i Rijeka u velikoj bodovnoj prednosti. Ali nije još sve gotovo. Trener koji dođe mora preokrenuti situaciju 100 posto i pobjeđivati do kraja sve utakmice. Jedino sa svim pobjedama do kraja prvenstva možda, možda imaju šansu da dođu do titule, ali to će biti jako teško", rekao je Halilhodžić za Dnevni Avaz.

"Ne znam što se događa u svlačionici i oko nje, oko uprave, koliko su ljudi oko Zajeca složni, vlada li harmonija u rukovodstvu. Teško je reći. Svi napadaju trenera, ali ne znam je li trener uvijek krivac za sve. Cannavaro je došao u tom trenutku i vjerojatno nije poznavao takvu sredinu, trebalo mu je malo više vremena. Sve te igrače koje je zatekao, vjerojatno im nije uspio nametnuti svoje znanje i da ga oni slijede. Ali sve što ja govorim, to je moje viđenje sa strane", zaključio je.