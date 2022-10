VIDEO Salzburg se iz vedra neba narugao Dinamu, pogledajte što su Austrijanci objavili

Nogometaši Dinama i Red Bull Salzburga odigrali su prije osam dana 1:1 susret četvrtog kola Lige prvaka. Rezultat je to kojim mogu biti zadovoljniji gosti iz Austrije.

RB Salzburg je poveo vrlo brzo, već u 12. minuti je strijelac bio Seiwald nakon pogreške Ivanušeca i brzog kontranapada kojeg su izveli gostujući igrači. No, Dinama je taj primljeni pogodak samo dodatno podignuo. Hrvatski prvak je do kraja prvog poluvremena bio mnogo bolji, napadao je i pritiskao suparnika, a do izjednačenja je došao u 40. minuti. Strijelac je bio Ljubičić, s tim da je u svemu pomogao gostujući igrač Pavlović kojeg je lopta pogodila i pritom promijenila smjer.

A Luka Ivanušec u 52. minuti dobio je žuti karton jer je pao u šesnaestercu gostiju i pokušao iznuditi jedanaesterac. Austrijanci to nisu zaboravili pa su sada objavili video u kojem se rugaju ofenzivcu Dinama.

"Neki tvrde da i dalje pliva svemirom", opis je videa pada Ivanušeca.

Dinamo će u idućem kolu ugostiti Milan, dok Salzburg igra s Chelseajem. Nakon tih utakmica u situacija u skupini bit će puno jasnija.

