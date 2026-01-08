Preminuo je Mićo Vujanić, najveći zagrebački hakler svih vremena...

Tužna vijest prostrujila je zagrebačkim nogometnim krugovima, u 77. je godini, preminuo Mićo Vujanić, legendarni zagrebački hakler, vjerojatno i najveći svih vremena. Mićo Vujanić bio je jedan najboljih zagrebačkih haklera svih vremena, neokrunjeni je kralj strijelaca Kutije šibica na kojoj je zabio više od 250 pogodaka, zadnjih je nekoliko dana proveo u bolnici zbog upale pluća.

Vujanić je obilježio zagrebačku nogometnu scenu na poseban način. Na Kutiji šibica igrao je od prvoga izdanja, nastupao je za Končar, Keracommerce, Potepuh, Lutriju Hrvatske, Grahorovu... Triput je s Keracommerceom bio prvak Zagreba na legendarnom Keglbajsu, osvajao je turnire u Karlovcu, Splitu, Samoboru, Ljubljani..., a s Grahorovom je 1984. bio i prvak Jugoslavije u Bosanskom Brodu.

Manje je poznato da ga je svojedobno, kad je bio Dinamov trener, Dražan Jerković zvao u Maksimir. No, Vujanić je ostao u svom Rudešu. Imao je urođen smisao za pogodak, bio je pravi “killer” i u velikom nogometu. Tri godine igrao je za amatersku reprezentaciju Zagreba, imao je pozive prvoligaških klubova, osim Dinama zvali su ga Rijeka, Olimpija i Borac.

Igrao je Vujanić veteransku ligu za novinare. Bio je zaposlen u SN-u i izvještavao je s utakmica Save, Metalca, Rudeša, Jaruna i jedinstva iz Jankomira... Zagrebačka nogometna scena ostala je siromašnija za jednu posebnu figuru.