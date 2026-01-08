Naši Portali
KRALJEVSKOM KLUBU GRADSKI DERBI

Real protiv Barcelone u finalu španjolskog Superkupa

Spanish Super Cup - Semi Final - Atletico Madrid v Real Madrid
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
08.01.2026.
u 22:16

Finale je na rasporedu u nedjelju (20 sati).

U finalu španjolskog nogometnog Superkupa koji se igra u Džedi snage će odmjeriti Barcelona i Real iz Madrida.

Nakon što je Barcelona u srijedu s čak 5-0 svladala Athletic iz Bilbaa, u četvrtak je Real bio bolji od gradskog rivala Atletica sa 2-1.

Valverde (2) i Rodrygo (55) doveli su Real u prednost 2-0 da bi Sorloth (59) ublažio poraz Atletica.

Finale je na rasporedu u nedjelju (20 sati).
