Real protiv Barcelone u finalu španjolskog Superkupa

U finalu španjolskog nogometnog Superkupa koji se igra u Džedi snage će odmjeriti Barcelona i Real iz Madrida.
Nakon što je Barcelona u srijedu s čak 5-0 svladala Athletic iz Bilbaa, u četvrtak je Real bio bolji od gradskog rivala Atletica sa 2-1.
Valverde (2) i Rodrygo (55) doveli su Real u prednost 2-0 da bi Sorloth (59) ublažio poraz Atletica.
Finale je na rasporedu u nedjelju (20 sati).
