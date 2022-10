Dinamo je bolji od Hajduka, ali derbi na Poljudu može otići na bilo čiju stranu

Goran Tomić javio nam se iz Salzburga. Trenutačno uživa u neuobičajeno dugom odmoru od nogometa. Nakon što je prošlo ljeto snagu akumulirao u Šibeniku, do daljnjega će uživati u svojoj austrijskoj idili. Nedostaje li mu nogomet?

- Nakon duljeg vremena imao samo slobodno ljeto. Neobično mi je to jer sam jako dugo radio u kontinuitetu. Iskreno, odmor mi je dobro došao da malo proanaliziram što sam sve prošao i da se usredotočim na dodatno usavršavanje i učenje za budućnost. Pratim dosta utakmica, analiziram neke trenere, momčadi...

Analizirajući razdoblje prije ovog poduljeg odmora, jeste li zadovoljni postignutim?

- Zadovoljan sam razvojem karijere. Nisam preskakao stube, stekao sam dovoljno iskustva. Ne samo u hrvatskim klubovima srednje i visoke razine, nego i u Kini gdje sam radio pet godina.

Teško je dobiti priliku

A što je sljedeća razina vašeg trenerskog razvoja?

- Teško je nešto planirati u trenerskom poslu. Danas nije lako dobiti posao bilo gdje. Cilj bi, naravno, bio neki europski klub, no po onome što vidim, jako je teško dobiti priliku u Europi. Posebice nemate li reputaciju bivšeg vrhunskog igrača. U suprotnom, puno se toga mora poklopiti da trener iz Hrvatske nogometne lige dobije priliku u Europi.

Bi li vam bio problem da nastavite raditi u HNL-u?

- Naravno da ne bi, no htio bih se okušati u inozemstvu. Bez obzira na to što naši treneri ne zaostaju za europskima, nama je puno teže dobiti priliku. Otvoren sam za sve, vidjet ćemo.

A kako vam posljednjih godina izgleda naš ligaški nogometni proizvod?

- Dosta su oprečna mišljenja po tom pitanju. No, naš nogomet raste, bez obzira na sve. Dosta smo dobili hibridnim terenima, nogomet nam je brži i napredovao je. Imamo dosta kvalitetnih trenera. Liga je vrlo zanimljiva. Prije desetak godina imali ste pet-šest klubova koji uopće nisu bili u stanju plaćati obveze i bila je golema razlika između nekoliko najjačih klubova i ostalih u ligi. Tada se praktično sve odmah znalo. To se sad promijenilo. Liga se izjednačila u kvaliteti, a sve je bliže i financijskom balansu.

Vaša Rijeka ima problema?

- Rijeka je klub koji živi od prodaje igrača. I ja sam svojedobno ostao bez nekolicine igrača: Kulenović, Menalo, Lončar, Nevistić, Štefulj, Capan... Nije lako u hodu sve to posložiti. Ove sezone, Rijeka je dovela zvučna imena. U jednom trenutku se činilo da će elegantno opet biti u borbi za naslov. No, upala je u crnu rupu zbog ozljeda igrača i nekih stvari koje joj se nisu poklopile. Ali razlog je tome i to što su se ostali u ligi pojačali. Ipak, čini mi se da su se Riječani stabilizirali i da počinje njihov uspon. Sve to očit je dokaz da nam je liga napredovala. Jer, bez obzira na pojačanja, ne postoji jamstvo da ćete pobjeđivati.

Dinamo opet izgleda kao da je bez prave konkurencije?

- Dinamo je na početku imao, ne bih rekao rezultatskih problema, već teškoća u igri, dok se nije posložio. Razvilo se sve kako su plavi i planirali. Bili su najbolji kada je trebalo. Uigravali su se u početku sezone, sada suvereno brode i Europom i hrvatskim prvenstvom. To je za svaku pohvalu.

Jeste li pratili Dinamo u Ligi prvaka.

- Naravno, pratim ga stalno. Dinamo je konkurentan i to je najveća promjena kada analiziramo posljednjih deset-petnaest godina. Sve je počelo od one Lige prvaka s Nenadom Bjelicom. Tada su plavi dobili gard i stekli vjeru u sebe. Imaju bazu igrača koji dugo igraju zajedno, osjeti se to, imaju četiri-pet nositelja koji vuku taj pogon. Pokazali su da mogu igrati sa svima.

Utakmica s Milanom bit će posebno važna.

- Ništa nije nemoguće. Milan je vrlo jak. Šteta što Dinamo nije uspio pobijediti Salzburg. Puno velikana palo je u Maksimiru, pa može pasti i Milan.

Može li Dinamo pratiti taj europski ritam i onaj u hrvatskom prvenstvu?

Poljud je prednost

- Puno toga reći će derbi Hajduk - Dinamo na Poljudu. Prođe li Dinamo to gostovanje neokrznut, odnosno ako pobijedi ili ne izgubi, imat će veliku prednost koju će teško izgubiti. S druge strane, eventualna pobjeda Hajduka vratila bi nam novu neizvjesnost u prvenstvo.

Kada uzmete u obzir najvažnije trenutačne nogometne parametre, može li Hajduk zaustaviti Dinamo?

- Hajduk pred svojim navijačima uvijek nađe neku posebnu energiju i u tim derbijima igra bolje. Bez obzira na to što Hajduk u proteklom razdoblju nije igrao u najboljoj formi, derbi u petak bit će izjednačena utakmica. Iako, Dinamo je kvalitetnija momčad, no posebnost igranja na Poljudu jamstvo je da utakmica može otići na bilo koju stranu - zaključio je Tomić.

