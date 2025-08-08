VIDEO S ovim Dinamom nema šale! Pogledajte golove kojima su plavi svladali Vukovar

Dinamo je upisao i drugu pobjedu, nakon 2:0 u Osijeku sinoć je u Maksimiru s 3:0 slavio nad Vukovarom. Potpuno zasluženo, iako se Vukovar, pogotovo u prvom poluvremenu, predstavio u dobrom, opasnom izdanju. Kažu da se momčad koja pobjeđuje ne mijenja, pa se tim nepisanim pravilom poslužio i trener Dinama Mario Kovačević, izveo je u susretu s Vukovarom istih jedanaest s kojima je krenuo u pobjedu nad Osijekom. Doduše, pobjeda je stigla nakon promjena, nakon ulaska strijelaca Kulenovića i Stojkovića, ali oni su i sad startali na klupi. Vukovar je u Maksimir stigao drugi tjedan zaredom, u prošlom kolu ovdje su gostovali kod Lokomotive i izgubili s 0:1.

Krasan dekor dočekao je utakmicu, pola sata prije početka dobro ispunjeni stadion pjevao je Thompsona, ali i druge domoljubne pjesme, uz posebnu koreografiju i brojne plotune na početku susreta, a Maksimir je pozdravio ulazak Vukovara u Prvu HNL. Očito je Dinamo postao magnet, potpuno nova momčad zaintrigirala je navijače, pa iako je Zagreb poluprazan, veliki broj gledatelja stigao je na ovaj susret. Obje zapadne tribine bile su rasprodane, a plavi su pozivnicu ispisali i tom 2:0 pobjedom na derbiju u Osijeku. Dinamo je krenuo ofenzivno, u prvih nekoliko minuta pritisnuo goste, ali nakon prvog udarca iz kuta Vukovar je bio blizu pogotku. Nakon udarca iz kuta na drugoj vratnici je sam ostao Simmonds, opalio volejem, ali je Nevistić sjajno obranio. Plavi su uzvratili brzim kontranapadom, no Lisica nije bio precizan, precizniji je bio Vidović, ali je Bulat obranio kao i pokušaj Belje glavom.

U 28. minuti ponovno je Vukovar bio blizu pogotku. Nakon slobodnog udarca najviši je bio Simmonds i pogodio prečku. I na isteku 45. minute Dinamo je poveo, Mišić je izveo udarac iz kuta, McKenna malo skrenuo glavom do Vidovića, a ovaj pogodio suprotni kut za 1:0. Nije to bilo naročito dobro poluvrijeme plavih, s druge strane Vukovar se predstavio dobrom igrom i imao je lijepe prilike.

Plavi su u 65. minuti povećali prednost, Valinčić je izbacio Lisicu, ovaj poslao nisku loptu pred vrata Vukovara. a Dion Drena Beljo postigao je svoj prvijenac u dresu Dinama. Blizu pogotku bio je i Dominguez, nakon udarca iz kuta pogodio je vratnicu, a potom je udarac Lisice obranio Bulat. Novi pogodak stigao je u 77. minuti, Hoxha je probio lijevu stranu, a Kulenović s pet metara pospremio za 3:0.

Posljednjih nekoliko minuta Vukovar je igrao s igračem manje, Tadić je napravio prekršaj na Hoxhi, dobio žuti karton, no nakon intervencije VAR-a dobio je izravni crveni karton. Rezultat se do kraja nije mijenjao, a trener plavih Mario Kovačević može biti zadovoljan jer u drugoj utakmici zaredom plavi nisu primili pogodak, a upravo to je bila velika boljka maksimirske momčadi u prošloj sezoni. Doduše, mogli su pokoji pogodak primiti i u Osijeku, ali i sinoć u Maksimiru, nešto je spasio Nevistić, bilo je i malo sreće za plave kad su Vukovarci imali dobre prilike.

- Dobra i hrabra utakmica s naše strane, imali smo šanse, a moraš ih iskoristiti protiv Dinama. Zaslužena pobjeda Dinama, iako je možda 3:0 malo previše – kazao je trener Vukovara, bivši igrač Dinama, Gordon Schildenfeld.

- Čestitam svojim igračima, ali i Vukovaru koji je bio hrabar, imali smo i malo sreće. Nakon prvog pogotka sve je bilo lakše, željeli smo nastaviti i u drugom dijelu, što prije postići drugi pogodak. Na kraju smo imali još puno prilika, igrači koji su ušli ponovno su dali svoj doprinos. I čestitam navijačima, BBB i punom stadionu, koreografiji za Dan pobjede. Sretni smo zbog ovakve podrške naših navijača – komentirao je trener plavih Mario Kovačević.