Koje su škole završili? Jedan akademik, šest sveučilišnih profesora i profesorica te 18 doktorata. Evo koliko su školovani ostali

Proteklih se dana povela određena polemika oko diploma zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Točnije, tražilo se da pokaže dokument s Oxforda, mada Tomašević nikada nije rekao da je nakon studija u Zagrebu usavršavanje nastavio na Oxfordu. Ali jest na Cambridgeu, što je svojevremeno kazao i nama u intervjuu. Sad je još jednom priložio i dokaze za to. I premda nikakve drame u toj priči zapravo nije niti bilo, medijima je to bio poticaj da pomnije prouče obrazovnu strukturu onih koji sjede u Gradskoj skupštini i upravljaju Zagrebom. A kako to onda obično biva, znatiželja se protegnula i na Hrvatski sabor, Odnosno, na zastupnike i zastupnice u parlamentu, one koji, kao zakonodavna vlast, upravo sad u rukama drže nacionalno kormilo.