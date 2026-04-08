VIDEO Objavljena snimka koja se neće svidjeti Luki Modriću, pogledale su je gomile ljudi

Napoli je u ponedjeljak u derbiju Serie A pobijedio AC Milan 1:0, a pozornost na društvnenim mrežama privukao je potez Kevin De Bruynea nad Luka Modrićem.

Belgijac je prvi stigao do odbijene lopte i elegantnom varkom izbacio Modrića iz ravnoteže, što je talijanska liga podijelila na društvenim mrežama. Video je brzo postao viralan i prikupio oko 15 tisuća lajkova.

De Bruyne je prošlog ljeta stigao u Napoli nakon bogate karijere u Manchester Cityju, dok Modrić i u 41. godini igra na visokoj razini te je jedan od ključnih igrača Milana. Prije toga je u Realu odradio nevjerojatne stvari te osvojio čak šest liga prvaka.