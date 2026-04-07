JD VANCE U MAĐARSKOJ

Američka nafta za Mađarsku preko Hrvatske

Autor
Tomislav Krasnec
07.04.2026.
u 21:30

Tijekom posjeta Vancea Budimpešti Orbán je kupio američku naftu, koja će se transportirati tankerima do Omišlja na Krku i dalje Jadranskim naftovodom

Naravno da ćemo surađivati s budućom mađarskom vladom tko god pobijedio na izborima u nedjelju, ali Viktor Orbán će pobijediti – poručio je američki potpredsjednik J. D. Vance jučer u Budimpešti, gdje je došao dati podršku mađarskom premijeru Orbánu u posljednjem tjednu kampanje za njegov peti uzastopni mandat, koji bi mu, prema svim anketama, mogao uskratiti oporbeni protukandidat Peter Magyar. Magyar je jučer sa skupa u mjestu Dabas, 50-ak kilometara južno od Budimpešte, poručio da od svih stranih zemalja traži samo to da se suzdrže od upletanja u mađarske izbore: "Mogao bih tu poruku poslati Moskvi, Bruxellesu, ali ću je poslati i SAD-u", rekao je oporbeni kandidat za premijera. J. D. Vance je, pak, na konferenciji za novinare u Budimpešti nahvalio Orbána kao najboljeg lidera u Europi i višekratno kritizirao "birokrate iz Bruxellesa" kao nekoga tko se upleće u mađarske izbore. "Količina upletanja birokrata iz Bruxellesa zaista je sramotna", rekao je J. D. Vance.

Mađarska Viktor Orbán JD Vance

Komentara 18

Nutcracker
21:44 07.04.2026.

Hahahaha 🤣🤣 napuhana žaba je kupila američku naftu i to preko JANAF-a. Toliko je kukao o naftovodu Družba i Ukrajincima, da mu je JD glatko uvalio američku. A toliko i o tom da JANAF nema kapacitet.

Top
21:40 07.04.2026.

Kako sad to pa htjeli su rusku

carliamor
21:59 07.04.2026.

Ljige obojca fuj

