Američka nafta za Mađarsku preko Hrvatske

Naravno da ćemo surađivati s budućom mađarskom vladom tko god pobijedio na izborima u nedjelju, ali Viktor Orbán će pobijediti – poručio je američki potpredsjednik J. D. Vance jučer u Budimpešti, gdje je došao dati podršku mađarskom premijeru Orbánu u posljednjem tjednu kampanje za njegov peti uzastopni mandat, koji bi mu, prema svim anketama, mogao uskratiti oporbeni protukandidat Peter Magyar. Magyar je jučer sa skupa u mjestu Dabas, 50-ak kilometara južno od Budimpešte, poručio da od svih stranih zemalja traži samo to da se suzdrže od upletanja u mađarske izbore: "Mogao bih tu poruku poslati Moskvi, Bruxellesu, ali ću je poslati i SAD-u", rekao je oporbeni kandidat za premijera. J. D. Vance je, pak, na konferenciji za novinare u Budimpešti nahvalio Orbána kao najboljeg lidera u Europi i višekratno kritizirao "birokrate iz Bruxellesa" kao nekoga tko se upleće u mađarske izbore. "Količina upletanja birokrata iz Bruxellesa zaista je sramotna", rekao je J. D. Vance.