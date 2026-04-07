Naravno da ćemo surađivati s budućom mađarskom vladom tko god pobijedio na izborima u nedjelju, ali Viktor Orbán će pobijediti – poručio je američki potpredsjednik J. D. Vance jučer u Budimpešti, gdje je došao dati podršku mađarskom premijeru Orbánu u posljednjem tjednu kampanje za njegov peti uzastopni mandat, koji bi mu, prema svim anketama, mogao uskratiti oporbeni protukandidat Peter Magyar. Magyar je jučer sa skupa u mjestu Dabas, 50-ak kilometara južno od Budimpešte, poručio da od svih stranih zemalja traži samo to da se suzdrže od upletanja u mađarske izbore: "Mogao bih tu poruku poslati Moskvi, Bruxellesu, ali ću je poslati i SAD-u", rekao je oporbeni kandidat za premijera. J. D. Vance je, pak, na konferenciji za novinare u Budimpešti nahvalio Orbána kao najboljeg lidera u Europi i višekratno kritizirao "birokrate iz Bruxellesa" kao nekoga tko se upleće u mađarske izbore. "Količina upletanja birokrata iz Bruxellesa zaista je sramotna", rekao je J. D. Vance.
Američka nafta za Mađarsku preko Hrvatske
Tijekom posjeta Vancea Budimpešti Orbán je kupio američku naftu, koja će se transportirati tankerima do Omišlja na Krku i dalje Jadranskim naftovodom
Hahahaha 🤣🤣 napuhana žaba je kupila američku naftu i to preko JANAF-a. Toliko je kukao o naftovodu Družba i Ukrajincima, da mu je JD glatko uvalio američku. A toliko i o tom da JANAF nema kapacitet.