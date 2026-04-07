KRITIKE?

Garcia ironično odgovorio na pitanje o Livaji: 'Danas sam ga uživao gledati, ali puno puta nisam'

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Večernji.hr
07.04.2026.
u 20:40

Vidjeli ste kako neki mladi igrači napreduju, oni daju dosta energije i dobra je kemija u momčadi. Uživao sam, ali uživao sam puno puta ove sezone

Nogometaši Hajduka pobijedili su Istru na gostovanju u posljednjem susretu 28. kola HNL-a. Svoju najbolju utakmicu ove sezone odigrao je kapetan bijelih Marko Livaja koji je postigao prvi i treći pogodak svoje momčadi te još jednom zatresao vratnicu. Izgledao je Livaja kao igrač kojeg su navijači Hajduka navikli gledati, a kakvog su ove sezone rijetko vidjeli. 

Trener bijelih Gonzalo Garcia ovako je komentirao njegov nastup:

- Igrao je odlično, trenira dobro. Kad momčad ima ovakvu energiju… Kažem, uživao sam gledati ga danas, ali puno puta nisam uživao u tome što radi na terenu. Opet igramo u nedjelju, igrat će, ali ako neće ovako uživati u igri, onda ne znam. Sretan sam što je zabio dva gola, što je asistirao, ali čitava momčad je igrala sjajno. Kad su svi tako dobri, onda on može dati ovo ekstra.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

Osvrnuo se urugvajski stručnjak i igru svoje momčadi koja je zaista nadigrala Istru u svakom pogledu:

- Igrali smo kao momčad i u napadu i u obrani. Vidjeli ste kako neki mladi igrači napreduju, oni daju dosta energije i dobra je kemija u momčadi. Uživao sam, ali uživao sam puno puta ove sezone. Šteta da nismo ranije dali gol i da smo primili ovaj na kraju. Da su zabili drugi, bilo bi stvarno ludo da se to dogodilo.
