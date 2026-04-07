VIDEO Brutalno iskrena Filipinka o Hrvatima: 'Nosite kapute od 300 eura, a stalno se žalite. A tek taj vaš 'slavenski pogled'...'

Preseljenje u drugu državu često donosi niz iznenađenja, od sitnih svakodnevnih navika do dubljih društvenih razlika. Ono što je nekome potpuno normalno, drugome može djelovati neobično, pa čak i šokantno. Upravo takva iskustva sve češće dijele strani radnici koji dolaze na Balkan, suočavajući se s lokalnim mentalitetom i načinom života. Posljednjih godina, manjak radne snage postao je jedno od ključnih gospodarskih i društvenih pitanja u Hrvatskoj, koja je samo tijekom 2024. godine izdala više od 124.000 radnih dozvola strancima. Iako gospodarstvo bilježi stabilan rast, a turizam obara rekorde, poslodavci u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu i prometu sve teže pronalaze zaposlenike, dok istovremeno velik broj hrvatskih građana radi u drugim zemljama Europske unije.

Zbog toga sve više stranih radnika dolazi u Hrvatsku, a među njima je i Filipinka Camille Faith Bequio, koja je na TikToku poznatija pod nadimkom "Malakamilica". Ona redovito objavljuje snimke o svom životu u Hrvatskoj, a neki od njih postaju viralni, poput nedavnog videa u kojem je opisala stvari koje su joj neobične u svakodnevici Hrvata. Njezini videozapisi dio su rastućeg globalnog trenda takozvanog "migrantskog vlogginga", gdje radnici u inozemstvu koriste društvene mreže kako bi dokumentirali kulturološke šokove i na taj način služili kao neslužbeni vodiči za integraciju milijunima Filipinaca koji rade diljem svijeta.

U jednom od svojih videa opisala je što joj je bilo posebno neobično na početku života u Hrvatskoj. "Kad sam prvi put stigla u Hrvatsku, pitala sam svoje hrvatske kolege: 'Jeste li ikada čuli šalu da su Hrvati kao pilići?'", započela je svoju priču. "Jer stalno govorite bok! bok! bok! Ali onda sam shvatila da stvari koje su normalne kod Hrvata oni zapravo ne primjećuju dok im ih ne kažem", objasnila je Camille.

Jedna od prvih stvari koje su joj zapele za oko jest učestalo pušenje na poslu, što je za nju bio znak potpuno drugačije radne kulture. "Nije problem, to je samo dio njihove kulture na koji se morate naviknuti. Također, postoje kolege koji se osjećaju kao da su iznad vas", rekla je, no ipak je naglasila da su Hrvati uglavnom ljubazni i dobri suradnici, ali da postoje određene osobine na koje se potrebno priviknuti. Njezina iskustva odražavaju širu sliku integracije, koja ponekad može biti izazovna. Istraživanje iz studenog 2025. godine pokazalo je da čak 97 posto Hrvata izražava neutralnost ili nezadovoljstvo prisutnošću stranih radnika, često ih doživljavajući kao privremenu radnu snagu, a ne kao potencijalne sugrađane.

Posebno ju je iznenadio način odijevanja, naročito kod žena, koje prema njezinom mišljenju pridaju veliku pažnju modi bez obzira na godišnje doba. "Uvijek mi se sviđalo kako se ovdje oblače, proljeće, ljeto, jesen, zima. Nose kaput od 300 eura, haljinu od 500 eura, a ipak će se žaliti na plaću", istaknula je Camille. Kao jednu od najpozitivnijih stvari izdvojila je velikodušnost i gostoljubivost Hrvata, koji, kako kaže, obožavaju darivati. "Bajadera, vino, maslinovo ulje, rakija, domaći ajvar - sve te stvari koje od njih dobivate zaista su previše. Obično ih dobivate za rođendan, Valentinovo, Božić ili čak bez ikakvog razloga. Oni jednostavno vole poklanjati", zaključila je.

"Slavenski pogled" koji šokira strance

Ipak, jedna od stvari koja joj je bila najčudnija jesu pogledi ljudi na ulici, nešto što je opisala kao intenzivno "buljenje". "Volim gledati, ali ne mogu jer oni samo bulje u mene... A pošto u mojoj kulturi to nije uobičajeno, samo im namignem. Oni vas ne osuđuju, ali za njih je normalno da bulje u vas. Jeste li i vi to primijetili?", upitala je svoje pratitelje na kraju videa. Mnogi su u komentarima potvrdili njezina zapažanja. "Primijetila sam taj pogled. Prvi put sam bila šokirana, ali ovaj video mi je pomogao da shvatim da je to normalno", napisala je jedna korisnica, dok je druga kratko dodala: "To je istina."

Jedan korisnik iz Hrvatske ponudio je i svoje objašnjenje fenomena, povezujući ga s lokalnim mentalitetom. "Morate shvatiti da ste na Balkanu, gdje žive najtvrđi, ali i najiskreniji ljudi. Treba nam vremena da vas upoznamo, ali kada to učinimo, postajete obitelj. Nikada ne vrijeđajte Balkance i njihov jezik, to je kao da vrijeđate Boga. Da, volimo modu, to je europska stvar. A što se tiče pogleda, to je slavenski pogled - rođeni smo s tim i to je spasilo mnogo ljudi, promatramo i zovemo hitnu pomoć ako treba. Mi smo Slaveni!" poručio je.