BIT ĆE SPEKTAKULARNO

Boysi najavili veliki rođendanski koncert na Maksimiru: Evo tko će nastupati

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Karlo Koret
07.04.2026.
u 18:35

Ovaj će koncert biti nagrada svim generacijama Bad Blue Boysa koji su branili ime i čast grupe u ova četiri desetljeća i koje želimo okupiti na do sada najmasovnijem i najvećem događaju u našoj organizaciji

Navijači zagrebačkog Dinama Bad Blue Boysi najavili su kako će cijeli proljetni dio sezone koristiti kao uvertiru za proslavu svog 40. rođendana. Tako smo u subotnjoj utakmici Dinama i Osijeka na Maksimiru (7:0 za Dinamo) mogli na maksimirskom Sjeveru vidjeti veliku bakljadu i retro transparente koje su Boysi izvisili.

Kulminacija rođendanskog slavlja bit će 30. kolovoza na stadionu Maksimir kada BBB spremaju veliki rođendanski koncert. Objavili su i tko će sve nastupati, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Bad Blue Boysi ove godine slave 40 godina navijanja i života s Dinamom! Dinamov sjever povodom ovog velikog jubileja priprema niz navijačkih manifestacija, a kulminacija svega bit će veliki koncert na našem stadionu u nedjelju 30. kolovoza!

Ovaj će koncert biti nagrada svim generacijama Bad Blue Boysa koji su branili ime i čast grupe u ova četiri desetljeća i koje želimo okupiti na do sada najmasovnijem i najvećem događaju u našoj organizaciji. Pozivamo ovim putem sve Zagrepčane i ostale Dinamovce sa svih tribina da budu dio ovog spektakla i s nama proslave velikih 40. Na koncertu nastupaju:

  • Prljavo Kazalište
  • Pips Chips & Videoclips
  • Jura Stublić & Film
  • Psihomodo Pop

Early bird ulaznice po cijeni od 20 eura za parter i 25 eura za tribinu u prodaju kreću u petak 10. travnja 2026. u 12:00 u sustavu Core Event i u Bad Blue Boys Fan Shopu (Preradovićeva 22, Zagreb). Ta cijena će biti na snazi najkasnije do 17. travnja 2026. ili dok se predviđeni kontingent rasproda, nakon čega se diže na 25 eura za Parter, odnosno 30 eura za tribinu. Napomena: Djeca do 10 godina ne plaćaju ulaz."
