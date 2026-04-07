PAKET MJERA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Obiteljskim liječnicima više novca, a radit će i više postupaka

Romana Kovačević Barišić
07.04.2026.
u 15:58

Za timove PZZ osigurat će se više novca kako bi oni mogli dodatno uložiti u opremu potrebnu i za nove dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) koje će ubuduće obavljati, a koji se sada obavljaju u bolnicama

Financijska stabilnost za domove zdravlja uz zadovoljnije liječnike i širi opseg zdravstvenih usluga - sukus je paketa mjera za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite (PZZ), što ga je u ponedjeljak predstavila ministrica Irena Hrstić. Za timove PZZ osigurat će se više novca kako bi oni mogli dodatno uložiti u opremu potrebnu i za nove dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) koje će ubuduće obavljati, a koji se sada obavljaju u bolnicama.

Primjer je pristup dobroj kontroli dijabetičara, koja se sada većinom obavlja u bolničkim dijabetološkim ambulantama jer obiteljski doktori tu vrstu savjetovanja s pacijentom provode jednom godišnje. Zbog količine potreba i prema principu da PZZ treba biti dostupna u vremenu kada je potrebna, kvalitetom koju je nominirala struka i u blizini stanovanja, ubuduće to savjetovanje mogu prakticirati češće u primarnim ambulantama, a ne slati pacijenta u bolnicu. Osim toga, liječnici bi ubuduće više ulagali u uređaje za, primjerice, EKG, spirometriju, gležanjski indeks ili odstranjivanje kožnih promjena (madeža, bradavica) elektrokauterom.

Cijena DTP-a bit će 50% viša pa će, primjerice, HZZO za EKG koji obavi obiteljski liječnik umjesto 5,70 eura plaćati 8,5 eura, što će biti poticajnije za veći broj EKG-a, umjesto slanja pacijenta na taj postupak u bolnicu. Liječnici, koji mnoge postupke nisu mogli naplatiti pa za njih nisu bili ni motivirani, sada će biti zadovoljniji, što će se reflektirati na uslugu koju pružaju pacijentima. - Cilj nam je bio da se primarna opet učini fiskalno održivom i financijski stabilnom, da se kroz preimenovanje aktualnih i uvođenjem novih dijagnostičko-terapijskih postupaka učini onime što i treba biti, a to je pružatelj zdravstvene usluge, a ne administrativno tijelo ili skretničar u zdravstvenom sustavu - rekla je ministrica Hrstić.

U cilju održivosti ordinacija na otocima i u depriviranim područjima, timovi s malim brojem pacijenata primat će maksimalni prihod za standardni tim od 1700 pacijenata. To je nacionalno i demografsko pitanje, time će se ljude zadržati na tim područjima, kazao je dr. Ivica Crnica, posebni savjetnik ministrice za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. - Koordinacija hrvatske obiteljske medicine zadovoljna je prijedlogom novog financiranja u sustavu obiteljske medicine, a koji je nastao u suglasju Ministarstva zdravstva, HZZO-a i praktičara liječnika obiteljske medicine.  KoHOM je bio član Radne skupine i, kroz unaprijed pripremljene i razrađene prijedloge, značajno je doprinio konačnom rezultatu. Izuzetno je važno to da Radna skupina nastavlja s radom, a na redu je administrativno rasterećenje obiteljskih liječnika. - kaže dr. Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica KoHom-a.

Mjere je nakon godinu dana rada iznjedrila radna skupina za primarnu zdravstvenu zaštitu u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva, HZZO-a i, prvi put, samih primaraca, a nakon javnog savjetovanja početak njihove primjene očekuje se u lipnju.
OBRAZOVNA STRUKTURA SABORA

Koje su škole završili? Jedan akademik, šest sveučilišnih profesora i profesorica te 18 doktorata. Evo koliko su školovani ostali

Među zastupnicima s dvije diplome je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je završio Fakultet političkih znanosti i Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu te je VSS – diplomirani politolog i VŠS - inženjer građevine. HDZ u svojim redovima ima jednog akademika, Možemo! jedinu umjetnicu u parlamentu, a SDP ima najviše zastupnica i zastupnika s doktoratom, a u tročlanom Klubu nezavisnih zastupnika dvoje je sveučilišnih profesora

