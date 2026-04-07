PLAVI DIZEL SKUPLJI 70 POSTO

Poljoprivrednici i ribari zbog visokih troškova prijete gašenjem strojeva

Autor
Jolanda Rak Šajn
07.04.2026.
u 20:24

U izvanrednim smo okolonostima poslovanja, a opskrbljujemo stanovništvo hranom, plus turističku sezonu, kaže Petar Baranović

Ovogodišnju pšenicu ratari će 'skinuti', makar i uz minus, a novu ujesen neće zasijati. Kraj najnovijeg poskupljenja plavog dizela za čak 17 eurocenti po litri, koliko je u ovom trenutku otkupna cijena kilograma pšenice, teško da će itko u daljnjoj proizvodnji naći računicu. A nije samo gorivo, koje je u proteklih mjesec dana poskupjelo 70%, problem – gnojivo im je daleko veće opterećenje, kaže nam ratar Mato Brlošić, kojemu je spremnik goriva samo za jedan traktor preko noći poskupio 60 eura, a s ostalim strojevima i za 360.

Ne možemo bez hrane

– Vlada je kod prvog poskupljenja pomogla malima, a kako bi se izbjegao rast cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda, sada treba zaštititi i one koji proizvode za tržište. U suprotnom, ne bude li rasta cijena, a ni kompenzacije poljoprivrednicima, neće biti ni sljedeće sjetve – tvrdi Brlošić. Na sadašnjoj, koju će žeti u ljeto, prema sadašnjim će inputima izgubiti najmanje 300 eura po hektaru, no bolje i toliko nego svih 1500 'zaduženih' eura, objašnjava Brlošić, ističući kako je dobro dok se proizvodi. Tada je i cijena uvoznih proizvoda niža. No kad domaće proizvodnje uopće ne bude, koliko ćemo tada uvoznu hranu plaćati na policama, pita on.

JE
Jegermeister
20:34 07.04.2026.

Da se država odrekne trošarina i ostalih državnih nameta gorivo bi bilo 95% jeftinije. A što bi tek bilo da se INA nacionalizira i vrati u vlasništvo RH ???

BU
BUDAK
21:02 07.04.2026.

Preko ovih pohlepnih likova samo razvijamo Njemačko-američku traktorsku industriju a indirektno i auto industriju. Dali netko kod nas izrađuje barem plugove????

BU
BUDAK
20:59 07.04.2026.

Čovjek doživi šok kada troši iznad svojih poslovnih vrijednosti.!!! aaaa da probaju sa atomskom fisijom??

