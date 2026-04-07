Poljoprivrednici i ribari zbog visokih troškova prijete gašenjem strojeva

Ovogodišnju pšenicu ratari će 'skinuti', makar i uz minus, a novu ujesen neće zasijati. Kraj najnovijeg poskupljenja plavog dizela za čak 17 eurocenti po litri, koliko je u ovom trenutku otkupna cijena kilograma pšenice, teško da će itko u daljnjoj proizvodnji naći računicu. A nije samo gorivo, koje je u proteklih mjesec dana poskupjelo 70%, problem – gnojivo im je daleko veće opterećenje, kaže nam ratar Mato Brlošić, kojemu je spremnik goriva samo za jedan traktor preko noći poskupio 60 eura, a s ostalim strojevima i za 360.



Ne možemo bez hrane



– Vlada je kod prvog poskupljenja pomogla malima, a kako bi se izbjegao rast cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda, sada treba zaštititi i one koji proizvode za tržište. U suprotnom, ne bude li rasta cijena, a ni kompenzacije poljoprivrednicima, neće biti ni sljedeće sjetve – tvrdi Brlošić. Na sadašnjoj, koju će žeti u ljeto, prema sadašnjim će inputima izgubiti najmanje 300 eura po hektaru, no bolje i toliko nego svih 1500 'zaduženih' eura, objašnjava Brlošić, ističući kako je dobro dok se proizvodi. Tada je i cijena uvoznih proizvoda niža. No kad domaće proizvodnje uopće ne bude, koliko ćemo tada uvoznu hranu plaćati na policama, pita on.