Ovogodišnju pšenicu ratari će 'skinuti', makar i uz minus, a novu ujesen neće zasijati. Kraj najnovijeg poskupljenja plavog dizela za čak 17 eurocenti po litri, koliko je u ovom trenutku otkupna cijena kilograma pšenice, teško da će itko u daljnjoj proizvodnji naći računicu. A nije samo gorivo, koje je u proteklih mjesec dana poskupjelo 70%, problem – gnojivo im je daleko veće opterećenje, kaže nam ratar Mato Brlošić, kojemu je spremnik goriva samo za jedan traktor preko noći poskupio 60 eura, a s ostalim strojevima i za 360.
Ne možemo bez hrane
– Vlada je kod prvog poskupljenja pomogla malima, a kako bi se izbjegao rast cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda, sada treba zaštititi i one koji proizvode za tržište. U suprotnom, ne bude li rasta cijena, a ni kompenzacije poljoprivrednicima, neće biti ni sljedeće sjetve – tvrdi Brlošić. Na sadašnjoj, koju će žeti u ljeto, prema sadašnjim će inputima izgubiti najmanje 300 eura po hektaru, no bolje i toliko nego svih 1500 'zaduženih' eura, objašnjava Brlošić, ističući kako je dobro dok se proizvodi. Tada je i cijena uvoznih proizvoda niža. No kad domaće proizvodnje uopće ne bude, koliko ćemo tada uvoznu hranu plaćati na policama, pita on.
Poljoprivrednici i ribari zbog visokih troškova prijete gašenjem strojeva
U izvanrednim smo okolonostima poslovanja, a opskrbljujemo stanovništvo hranom, plus turističku sezonu, kaže Petar Baranović
Komentara 4
Preko ovih pohlepnih likova samo razvijamo Njemačko-američku traktorsku industriju a indirektno i auto industriju. Dali netko kod nas izrađuje barem plugove????
Čovjek doživi šok kada troši iznad svojih poslovnih vrijednosti.!!! aaaa da probaju sa atomskom fisijom??
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Da se država odrekne trošarina i ostalih državnih nameta gorivo bi bilo 95% jeftinije. A što bi tek bilo da se INA nacionalizira i vrati u vlasništvo RH ???