Usporedili smo Belju, Petkovića i Livaju: Podaci su nevjerojatni, a moglo bi vas iznenaditi tko je najbolji!

Dion Drena Beljo trenutačno igra najbolji nogomet u karijeri. Napadač Dinama pršti od samopouzdanja, igra s osmijehom na licu, a zabija kao na traci. U posljednje tri utakmice HNL-a postigao je osam pogodaka i upisao dvije asistencije, što je maestralan učinak. No, nije odličan samo u zadnje tri utakmice, već neko vrijeme zabija kao od šale pa je tako u posljednjih 15 susreta u svim natjecanjima postigao čak 17 golova uz pet asistencija.

Zbog sjajne forme sve su glasnije rasprave treba li ga Zlatko Dalić pozvati u reprezentaciju, a završnica prvenstva dat će odgovor na pitanje hoće li vidjeti SP ovog ljeta. Trenutačno je na pretpozivu, u prilog mu ne ide činjenica da je Dalić jasno dao do znanja da je zadovoljan trenutačnim kadrom i poštivat će neku hijerarhiju, ali na Belji je da nastavi igrati kao do sada i bude spreman uskočiti bude li potrebe.

Stasiti napadač ove je sezone u svim natjecanjima zabio 28 golova uz šest asistencija, a te njegove brojke treba staviti u kontekst pa ćemo ga usporediti s nekim drugim igračima koji su iz HNL-a pronašli put do reprezentacije. Najbolje će se to vidjeti u usporedbi s Petkovićem i Livajom, dvojicom napadača koji su godinama žarili i palili našom ligom.

Beljo je, golgeterski gledano, daleko nadmašio Petkovićeve brojke. Bruno je u Dinamo po sezonama redom zabijao: 11, 13, 14, 10, 14, 18 i 6 pogodaka. U redu, njih dvojica potpuno su različiti igrači, Petko se često znao povlačiti i do centra te razigravati momčad, ali napadaču su ipak najvažniji golovi.

No, još je zanimljivija usporedba s Livajom, sjajnim napadačem čijim smo se brojkama divili. Nedavno je došao do 100. pogotka u dresu Hajduka, a po sezonama je u svim natjecanjima zabijao ovako: 7, 32, 21, 12, 21, a ove sezone je na osam pogodaka. Dakle, Beljo je već sad nadmašio sve Livajine sezone osim one 2021./22. No, nastavi li ovako, čak i nešto slabije, teško je zamisliti da neće nadmašiti i njegovu najbolju sezonu. Za izjednačenje tog rekorda potrebna su mu još četiri pogotka, a pred Dinamom je još osam utakmica u prvenstvu, te još jedna ili dvije u Kupu.

Mnogi će na ovo reći da je Livaja i puno asistirao, ali kad bismo zbrajali golove i asistencije, Beljo bi i tu mogao biti bolji. Najbolji zbroj Hajdukov nogometaš imao je u već spomenutoj sezoni 21./22., tada je imao 32 gola i sedam asistencija, što je ukupno 39. Beljo je trenutačno na 34 (28+6). Spomenimo i to da je najbolji Petkovićev zbroj bio 28 (18+10) u sezoni 23./24.

Beljo, dakle, do kraja sezone ima puno motiva, a i nekoliko rekorda za loviti. Vrlo je izgledno da će biti prvi topnik HNL-a, ali nastavi li ovako zabijati, mogao bi se upisati u povijesne knjige. Najviše pogodaka u jednoj sezoni HNL-a postigao je Eduardo, u sezoni 2006./07. mrežu je tresao 34 puta. Drugi na toj listi je Vlaović s 29, a treći Livaja s 28. Može li napadač Dinama u posljednjih osam kola i do rekorda? Bit će teško, ali forma u posljednje vrijeme govori da nije nemoguće... Pa čovjek je trenutačno 10. u poretku za europsku Zlatnu kopačku!