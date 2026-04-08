KRITIČNI SATI ZA IRAN

Dramatični trenuci pregovora koji su zaustavili katastrofu: 'Nismo imali pojma što će se dogoditi. Bilo je ludo'

Maša Ilotić Šuvalić
08.04.2026.
u 11:34

Prema izvorima upućenima u pregovore, Khamenei je aktivno sudjelovao u procesu tijekom ponedjeljka i utorka, komunicirajući uglavnom preko kurira zbog stalnih prijetnji atentatom od strane Izraela.

Dok su američke snage na Bliskom istoku pripremale masovnu kampanju bombardiranja iranske infrastrukture, a predsjednik Donald Trump javno prijetio da će “cijela civilizacija umrijeti večeras”, iza kulisa se odvijala intenzivna diplomatska drama koja je u posljednji trenutak spriječila daljnju eskalaciju. U ponedjeljak ujutro, dok je Trump sudjelovao na uskrsnoj proslavi u Bijeloj kući, njegov izaslanik Steve Witkoff nazvao je iranski protuprijedlog od 10 točaka “katastrofom”. Tog istog dana, dužnosnici u Washingtonu i Jeruzalemu saznali su za ključni pomak: novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei prvi put od početka rata naredio je svojim pregovaračima da krenu prema dogovoru. Američke snage na Bliskom istoku i dužnosnici Pentagona proveli su te sate pripremajući se za masovnu kampanju bombardiranja iranske infrastrukture i pokušavajući shvatiti na što Trump naginje. "Nismo imali pojma što će se dogoditi. Bilo je ludo", rekao je dužnosnik ministarstva obrane.

Prema izvorima upućenima u pregovore, Khamenei je aktivno sudjelovao u procesu tijekom ponedjeljka i utorka, komunicirajući uglavnom preko kurira zbog stalnih prijetnji atentatom od strane Izraela. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi igrao je središnju ulogu, ne samo u vođenju pregovora, već i u uvjeravanju zapovjednika Revolucionarne garde da prihvate sporazum. Kina je također savjetovala Teheran da potraži izlaz, piše Axios.

Dan je bio kaotičan. Pakistanski posrednici razmjenjivali su nacrte između Witkoffa i Araghchija, dok su se egipatski i turski ministri vanjskih poslova trudili premostiti jaz. Potpredsjednik JD Vance telefonirao je iz Mađarske, uglavnom s pakistanskim dužnosnicima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio je u stalnom kontaktu s Trumpom, ali su Izraelci sve više strahovali da gube kontrolu nad procesom. Do utorka ujutro postalo je jasno da se strane približavaju dogovoru o dvotjednom primirju. No to nije spriječilo Trumpa da iznese jednu od svojih najdrastičnijih prijetnji: “Večeras će umrijeti cijela civilizacija.” Neki američki mediji izvijestili su da Iran prekida pregovore, no izvori uključeni u proces tvrde da je zapravo postojao zamah.

Oko podneva po istočnom vremenu u utorak već je postojalo opće razumijevanje da se približava prekid vatre. Tri sata kasnije, pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je uvjete na platformi X i pozvao obje strane da ih prihvate. Trump je počeo primati pozive i poruke od saveznika koji su ga poticali da odbije ponudu. Zbrka oko njegovog konačnog stava bila je tolika da su čak i ljudi koji su s njim razgovarali samo sat-dva ranije vjerovali da će odbiti primirje, sve dok ga nije prihvatio.

Neposredno prije objave, Trump je razgovarao s Netanyahuom kako bi dobio obvezu Izraela da se pridržava primirja, a zatim i s pakistanskim feldmaršalom Asimom Munirovim kako bi zaključio posao. Američke snage dobile su naredbu za povlačenje samo 15 minuta nakon Trumpove objave. Araghchi je potom izjavio da će Iran poštovati primirje i otvoriti Hormuški tjesnac za plovila koja djeluju u koordinaciji s iranskim oružanim snagama.

Primirje je zasad dvotjedno i uvjetovano otvaranjem Hormuškog tjesnaca. Pregovori o dugoročnijem sporazumu trebali bi početi u petak u Islamabadu, a američku delegaciju vjerojatno će predvoditi JD Vance – što bi mogao biti najvažniji zadatak u njegovoj dosadašnjoj političkoj karijeri.

Velike razlike i dalje postoje. Sjedinjene Države i Izrael traže da Iran odustane od nuklearnog materijala, prestane obogaćivati uran i odrekne se prijetnji balističkim raketama. Iran, pak, želi trajni mir, ukidanje sankcija i obnovu. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je Netanyahu dobio jamstva da će Washington inzistirati na tim iranskim ustupcima. Ministar obrane Pete Hegseth i glasnogovornica Bijele će Karoline Leavitt trebali bi održati konferenciju za novinare na kojoj će tvrditi da su Trumpove agresivne prijetnje zapravo omogućile postizanje dogovora.

