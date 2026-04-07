NOVO ZAHLAĐENJE

Bura pojačava, stiže i snijeg: Evo kada dolazi promjena vremena

07.04.2026.
u 20:36

Zbog snažnog vjetra i bure na snazi je i meteoalarm

U srijedu će u istočnim krajevima Hrvatske prevladavati sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, dok će dnevne dosezati od 15 do 17 °C. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će danju biti između 15 i 18 °C, a ujutro svježije, od 2 do 7 °C. Prevladavat će sunčano, uz tek rijetku i prolaznu naoblaku te slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U gorskim predjelima puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu dominirati bura, mjestimice jaka, a podno Velebita i s olujnim udarima. More će zbog toga biti malo do umjereno valovito, a podno Velebita i valovito. U gorju će jutarnje temperature biti između 3 i 5 °C, a dnevne će rasti na 14 do 16 °C. Na obali i otocima jutra će biti toplija, od 10 do 13 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati 19 do 21 °C.

U Dalmaciji se očekuje pretežno sunčano vrijeme, kako u unutrašnjosti tako i uz obalu, uz tek povremenu umjerenu naoblaku, osobito na otocima. Temperature će na srednjem Jadranu biti nešto više, uglavnom između 21 i 23 °C, uz umjerenu do jaku buru. Na krajnjem jugu zemlje također će prevladavati sunčano, uz prolaznu naoblaku. Puhat će većinom umjerena bura, dok će na otvorenom moru zapuhati sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bit će između 10 i 15 °C, a dnevne od 20 do 23 °C.

"U četvrtak i subotu na kopnu djelomice sunčano, pa i sunčanije, a prolazno oblačnije bit će u petak kada raste vjerojatnost za mjestimice malo kiše, u najvišem gorju i susnježice i snijega", prognozira za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a. Dodaje i kako će jutra biti svježa, a dnevne temperature u padu. Sličan trend očekuje se i na Jadranu, većinom sunčano, ali uz prolazno više oblaka u petak kada raste vjerojatnost za slabu kišu. Puhat će umjerena do jaka bura, u četvrtak na udare i olujna, dok će u petak kratkotrajno zapuhati jugo. Na snazi je i žuti meteoalarm za područja Kvarnera i Dalmacije, te narančasti za prostor podno Velebita.

vrijeme vremenska prognoza

Zagreb: Završena 9. sjednica Sabora, nova počinje nakon Uskrsa
Premium sadržaj
Video sadržaj
8
OBRAZOVNA STRUKTURA SABORA

Koje su škole završili? Jedan akademik, šest sveučilišnih profesora i profesorica te 18 doktorata. Evo koliko su školovani ostali

Među zastupnicima s dvije diplome je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je završio Fakultet političkih znanosti i Fakultet građevinskih znanosti u Zagrebu te je VSS – diplomirani politolog i VŠS - inženjer građevine. HDZ u svojim redovima ima jednog akademika, Možemo! jedinu umjetnicu u parlamentu, a SDP ima najviše zastupnica i zastupnika s doktoratom, a u tročlanom Klubu nezavisnih zastupnika dvoje je sveučilišnih profesora

