NEĆE MIJENJATI

Dinamo lovi napad na dvostruku krunu bez važnih igrača, Kovačević: 'Nema razloga za brigu'

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
07.04.2026.
u 17:06

Svjesni smo da je riječ o polufinalu Kupa koje se igra na jednu utakmicu, bez mogućnosti popravka. Mislim da nema razloga za zabrinutost. Iako Gorica igra jako dobro i kvalitetno

Nogometaše Dinama sutra od 18 sati očekuje gostovanje u Velikoj Gorici u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon što su prvenstvo praktički već osvojili osam kola prije kraja, okreću se važnoj utakmici u kupu jer, nije tajna, dvostruka kruna je velika želja kluba s Maksimira. Trener plavih Mario Kovačević održao je konferenciju za medije dan prije utakmice te otkrio na koga od igrača neće moći računati:

- U odnosu na utakmicu s Osijekom, sve ostaje isto. Livaković, Vinlof i Varela imaju ozljede i neće konkurirati za sastav. Svi ostali koji su bili na raspolaganju protiv Osijeka su spremni. Nećemo puno mijenjati jer znamo koliko je ova utakmica važna. Od prve minute idemo po prolaz.

Što očekivati u utakmici protiv Gorice?

- Očekuje nas jako bitna utakmica. Svjesni smo da je riječ o polufinalu Kupa koje se igra na jednu utakmicu, bez mogućnosti popravka. Mislim da nema razloga za zabrinutost. Iako Gorica igra jako dobro i kvalitetno - vidjeli smo kako je Rijeka prošla kod njih prije dva tjedna - svjesni smo njihove snage. No, kada gledamo sebe, u posljednje vrijeme pokazujemo da igramo dobro i želimo to sutra ponoviti.

Gorica vas je već iznenadila u prvenstvu...

- Već sam rekao, jako cijenim Goricu. Igraju dobro i imaju kvalitetne igrače, na što moramo posebno pripaziti. Ipak, vjerujem u svoje igrače. Iz utakmice u utakmicu pokazujemo napredak i želja nam je to potvrditi i sutra. Uz podršku naših navijača, kojih će sigurno biti u velikom broju, vjerujem da će puno toga ovisiti o nama. Ako se dobro pripremimo i budemo znali kako odgovoriti na njihove kvalitete, od prve minute idemo po prolaz.

Očekujete li da se Gorica povuče nakon što su vidjeli vašu golijadu protiv Osijeka?

- Cijenim kolegu Carevića i siguran sam da će pripremiti određena iznenađenja. Mi nastojimo prepoznati takve situacije na vrijeme i pripremiti igrače za sve scenarije. Njima je ovo povijesna prilika za ulazak u finale Kupa i sigurno će dati sve od sebe. No i kod naših igrača vidim veliku želju za finalom. To pokazujemo u posljednjim utakmicama, a najvažnije je to potvrditi na terenu. Gorica ima kvalitetu i ako ne budemo na sto posto, možemo imati problema. Ipak, nema razloga da sutra ne budemo pravi.

