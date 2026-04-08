MISTERIOZNI NESTANAK

Gdje je Vedran Pavlek i kako je uspio napustiti hotel u Turskoj? E, to je već pitanje za milijun dolara

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
08.04.2026.
u 08:51

nakon što je Turudić rekao da je Pavlek u Turskoj, doznalo se i da mu je turska policija na zamolbu kolega iz Hrvatske pretražila hotelsku sobu, te uzela mobitel i putne dokumente

Gdje je Vedran Pavlek, donedavna alfa i omega hrvatskog skijanja, protiv kojeg je USKOK nedavno pokrenuo istragu jer ga se sumnjiči da je tijekom skoro 10 godina uz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao oko 30 milijuna eura, pitanje je koje se postavlja, nakon što je RTL objavio da više nije u -Turskoj.

Ako je ta informacija točna, to bi onda značilo da je Pavlek, za kojeg je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik u jednom svom medijskom istupu kazao da je "u Turskoj i da je s njim uspostavljen kontakt", dok je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, kazao da je za njim raspisana tjeralica, uspio napustiti hotel u Istanbulu u kojem je boravio. Kako, e to je već pitanje za milijun dolara. Naime, nakon što je Turudić rekao da je Pavlek u Turskoj, doznalo se i da mu je turska policija na zamolbu kolega iz Hrvatske pretražila hotelsku sobu, te uzela mobitel i putne dokumente. Ako mu je turska policija uzela putne dokumente, onda bi to značilo da Pavlek nije mogao otići iz Turske. Osim ako nije imao neke druge dokumente.

Ili ako mu netko nije pomogao. Nadalje, cijelo vrijeme od izbijana afere oko izvlačenja novca iz HSS-a te lociranja Pavleka u Istanbulu, u koji je stigao iz Dubaija preko Moskve nije jasno je li on u Turskoj bio i službeno uhićen te je li počeo i službeni postupak njegovog izručenja Hrvatskoj. Zapravo nije jasno ni je li Hrvatska Turskoj, s kojom Hrvatska po Turudićevim riječima dobro surađuje, postala službeni zahtjev za Pavlekovim uhićenjem.

U međuvremenu u Hrvatskoj je USKOK protiv Pavleka i suosumnjičenika mu pokrenuo istragu te mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Nakon što je afera dospjela u javnost Pavlek je dao ostavku na mjesto direktora HSS-a, a nakon što mu je određen istražni zatvor, njegova odvjetnica Luara Valković je kazala da on nije u bijegu, jer nije ni znao za pokretanje kaznenog postupaka protiv njega. Navela je tada da je Pavlek na godišnjem odmoru.

Komentara 4

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
09:35 08.04.2026.

Jasno je da Pavlek nije " radio" sam.Na institucijama je da otkriju još lopova.

LI
LikaDika
09:16 08.04.2026.

U deset godina lik je zamuljao 30 miliona !Halooooo....a da li je u tih 10 godina bilo ikakve kontrole poslovanja?Garantiram glavom da su pored Pavleka bili ukljuceni jos mnogi drugi odgovorni.prije svih Matesa!

Avatar Scuderia
Scuderia
09:15 08.04.2026.

Kod nas kriminalci imaju podršku HDZa pa ne brinu. Ako nemaju podršku HDZa, onda pobjegnu.

