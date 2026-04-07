Tko je mladi Ukrajinac kojem je Garcia dao priliku protiv Istre? Posljednju utakmicu igrao je baš u Istri

Nogometaši Hajduka pobijedili su Istru 1961 u Puli s 3:1 u posljednjoj utakmici 28. kola HNL-a. Prvi pogodak na utakmici zabio je kapetan bijelih Marko Livaja u 23. minuti, a s tim se rezultatom otišlo na odmor. Bijeli su početkom drugog dijela riješili pitanje pobjednika golovima Pajazitija (51.) i Livaje (58.), dok je poraz domaćina ublažio Charles Agada (84.). U drugoj minuti sudačke nadoknade u igru je baš umjesto Livaje ušao mladi Adam Huram.

Riječ je o 17-godišnjem ukrajinskom ofenzivcu koji može igrati na poziciji ofenzivnog veznjaka kao i na lijevom krilu. On je član Hajduka već dvije godine, 2024. stigao je u Akademiju splitskog kluba, a godinu dana kasnije potpisao je i ugovor s bijelima. Do danas je nastupao za juniore Hajduka, a ovo mu je bio debi za seniorsku momčad.

Reprezentativac je Ukrajine do 17 godina, a zanimljivo je kako je jednu utakmicu za svoju reprezentacije odigrao baš u Istri i to u Poreču protiv vršnjaka iz Hrvatske. U Hajduk je stigao iz akademije Šahtara iz Donjecka.