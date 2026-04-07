Što se događa s Trumpom? Psiholog ima teoriju: 'Ono što je najviše zabrinjavajuće...'

"Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće", dio je posljednje objave američkog čelnika Donalda Trumpa, u kojoj prijeti Iranu. U posljednje vrijeme, čini se kako sve češće ima izjave i objave u sličnom tonu. On otvoreno prijeti, psuje i vrijeđa... S obzirom na to, postavljaju se pitanja nadzire li netko njegove online tirade, ali i kakvo je njegovo zdravstvo stanje.

Psiholog dr. John Gartner, bivši profesor Sveučilišta Johns Hopkins, rekao je u podcastu The Daily Beasta kako Trump pokazuje "znakove frontotemporalne demencije još od 2019. godine“. Gartner je dodao da se Trumpovo propadanje sada ubrzava tako brzo da nije isti čovjek kakav je bio prije četiri tjedna. "Ono što je najviše zabrinjavajuće za svijet jest da osobe s frontotemporalnom demencijom gube sav sud, svu inhibiciju, svu sposobnost suzbijanja ponašanja te postaju disinhibirane i agresivne", kazao je psiholog, govoreći o svom promatranju.

"Bojim se da Donald Trump u tome uživa. Dobiva sadističko zadovoljstvo plašeći svijet i razarajući stvari“, rekao je Gartner koji je primijetio da Trump već dugo piše vulgarne i osvetoljubive objave na društvenim mrežama, no kako su one sada postale grublje i agresivnije. Gartner je objasnio i da je frontotemporalna demencija "problem ponašanja“, a ne "problem pamćenja“.

Da američki čelnik možda pati od demencije, objavio je tijekom vikenda i medicinski analitičar dr. Vin Gupta. "Nesiguran. Ne može završiti rečenice. Često zbunjen. Nelogičan tijek misli. Teškoće u pronalaženju riječi. Razvija se i pogoršava postupno tijekom vremena. Predsjednik pokazuje sve znakove demencije.“

Freddy Gray, zamjenik glavnog urednika The Spectatora, napisao je kolumnu za Daily Mail u kojoj se osvrnuo na Trumpove objave na društvenim mrežama. U njoj je napomenuo kako svjetski čelnici inače imaju timove koji ima pomažu oblikovati javne izjave, no kako Trump "izbacuje" poruke pune grešaka koje mijenjaju svijet.

"Većina Trumpovih objava čini se neprovjerenom. Jedne noći u prosincu predsjednik je objavio 160 puta između 19 sati i ponoći, a često šalje poruke duboko u noć, kada savjetnici vjerojatno nisu prisutni", navodi Gray pa dodaje kako se spekulira i da Trump namjerno miješa poruke o ratu i miru kako bi izazvao kaos na tržištima.

"Čineći se nekontroliranim i nepredvidivim, zbunjuje protivnike i dovodi ih u očaj. Zabrinutost u Washingtonu je da, kako njegovi neprijatelji postaju svjesni njegovih turbulentnih komunikacijskih tehnika, njegove poruke postaju sve ekstremnije i iracionalnije kako bi postigao željeni učinak. U jednom trenutku online nastup postaje najvidljiviji aspekt predsjedništva. Sada kada klizi sve dublje u svoj prvi produženi vojni sukob, to je zastrašujuća dinamika", ustvrdio je Gray.