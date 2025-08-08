UŽIVO Stigli su sastavi, Kovačević na teren šalje najjači Dinamo u premijeri na Maksimiru

Ovako trenutno izgleda ljestvica HNL-a. Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu pobijedio Osijek s 2:0, dok je Vukovar minimalno poražen od Lokomotive.
Izravni televizijski prijenos s Maksimira može se pogledati na kanalu MAXSport 1.
Koeficijent na pobjedu Dinama danas je 1.20, remi se cijeni na 8.50, a pobjeda Vukovara 20.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 2. kola domaćeg nogometnog prvenstva u kojoj Dinamo na Maksimiru dočekuje novog prvoligaša, Vukovar 1991. Ovo je prva domaća utakmica za plave u novoj sezoni, Dinamo je danas veliki favorit za pobjedu.
Želite prijaviti greške?
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Vidović
VUKOVAR 1991: Bulat - Tabinas, Henning, Tadić, Tičinović - Biljan, Koeberle - Gastaldelo, Gonzalez, Banovec - Knoll