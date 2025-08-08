Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
DINAMO - VUKOVAR 1991 (21.00)

UŽIVO Stigli su sastavi, Kovačević na teren šalje najjači Dinamo u premijeri na Maksimiru

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Igor Kralj/PIXSELL
08.08.2025. u 19:44
Utakmicu 2. kola HNL-a između Dinama i Vukovara 1991. pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
-
VUKOVAR 1991.
HNL - 2. kolo, 21.00, Maksimir, Zagreb
SASTAVI

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Vidović

VUKOVAR 1991: Bulat - Tabinas, Henning, Tadić, Tičinović - Biljan, Koeberle - Gastaldelo, Gonzalez, Banovec - Knoll

LJESTVICA

Ovako trenutno izgleda ljestvica HNL-a. Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu pobijedio Osijek s 2:0, dok je Vukovar minimalno poražen od Lokomotive.
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

Izravni televizijski prijenos s Maksimira može se pogledati na kanalu MAXSport 1.

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Dinama danas je 1.20, remi se cijeni na 8.50, a pobjeda Vukovara 20.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 2. kola domaćeg nogometnog prvenstva u kojoj Dinamo na Maksimiru dočekuje novog prvoligaša, Vukovar 1991. Ovo je prva domaća utakmica za plave u novoj sezoni, Dinamo je danas veliki favorit za pobjedu.

