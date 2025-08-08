VIDEO Spektakularni transparent na Maksimiru razgalio sve, o ovome će se još dugo pričati

Nije bilo "klasičnih" Pipsa i Dinamo ja volim, igrači Dinama i Vukovara na maksimirski travnjak izašli su uz taktove pjesme Moja domovina, uspješnice hrvatskog band aida iz devedesetih. A onda su navijači Dinama razvili golemi transparent preko cijele sjeverne tribine. Slika pobjedničkog tenka uz gromoglasno pjevanje razgalila je sve na stadionu, rijetki su mogli i suspregnuti suze. Iznad velikog transparenta pisala je poruka: "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili..."

Boysi su najavljivali da će napraviti veliku koreografiju, poslali su i poruku svima koji dolaze na stadion, odnosno na sjever Maksimira, da su je se dužni pridržavati. Bilo je tu i pirotehnike, topovskih udara i još jednog gromoglasnog pljeska nakon prve četiri minute, odnosno otpjevane "Moje domovine". Baš lijepo, slike su ovo za povijest...

