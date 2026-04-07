Admiral Amelko modernizira rusku mornaricu - no izgleda da sve ide jako sporo

Izvješća da Rusija jača svoju mornaricu kruže već neko vrijeme. Posljednjih mjeseci jedan provjerljiv znak aktivnosti bilo je porinuće fregate Admiral Amelko. Ovo je peti i najnoviji brod u klasi fregata Gorškov, ili ako ih se već naziva po njihovom prilično suhom službenom nazivu - Projekt 22350. Ova klasa brodova predstavlja ključni dio ruske postsovjetske pomorske strategije i to je jedina klasa oceanskih površinskih ratnih brodova koju su Rusi razvili od raspada Sovjetskog Saveza. Brodovi su dizajnirani kao višenamjenske platforme sposobne za obavljanje niza misija, od protuzračne obrane do protupodmorničkog ratovanja. Trenutno su tri u aktivnoj službi, a četvrti, Admiral Isakov, i spomenuti Admiral Amelko, trebali bi se pridružiti floti 2027. godine.