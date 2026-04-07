KLJUČNI DIO POMORSKE STRATEGIJE

Admiral Amelko modernizira rusku mornaricu - no izgleda da sve ide jako sporo

Danijel Prerad
07.04.2026.
u 17:11

U komentarima koje je objavio The National Interest , Alexander Stepanov iz moskovskog Instituta za pravo i nacionalnu sigurnost nazvao je brod "morskim terminatorom, univerzalnim vojnikom koji može loviti neprijateljske podmornice na nuklearni pogon"

Izvješća da Rusija jača svoju mornaricu kruže već neko vrijeme. Posljednjih mjeseci jedan provjerljiv znak aktivnosti bilo je porinuće fregate Admiral Amelko. Ovo je peti i najnoviji brod u klasi fregata Gorškov, ili ako ih se već naziva po njihovom prilično suhom službenom nazivu - Projekt 22350. Ova klasa brodova predstavlja ključni dio ruske postsovjetske pomorske strategije i to je jedina klasa oceanskih površinskih ratnih brodova koju su Rusi razvili od raspada Sovjetskog Saveza. Brodovi su dizajnirani kao višenamjenske platforme sposobne za obavljanje niza misija, od protuzračne obrane do protupodmorničkog ratovanja. Trenutno su tri u aktivnoj službi, a četvrti, Admiral Isakov, i spomenuti Admiral Amelko, trebali bi se pridružiti floti 2027. godine.

Ključne riječi
mornarica Alexander Stepanov Admiral Amelko Rusija

