FOTO Nova smrtonosna granata M111 mijenja pravila rata: Nema mjesta za skrivanje

Američka vojska je prošli mjesec predstavila svoju prvu novu smrtonosnu ručnu granatu još od Vijetnamskog rata, oružje koje koristi udarne valove umjesto šrapnela za ubijanje neprijatelja. Nova granata, nazvana M111, postaje izbor vojske za urbanu borbu, kada trupe moraju očistiti zatvorene prostore kako bi zauzele i držale teritorij, jer postoji manji rizik od kolateralne štete.



To je prva nova granata uvedena za američke snage od 1968., kada je MK3A2 ušla u borbu tijekom Vijetnamskog rata. To streljivo je povučeno iz upotrebe 1970-ih jer sadrži azbest, čija se sitna vlakna mogu zaglaviti u plućima što dovodi do smrtonosnih bolesti, uključujući rak. Njegovo povlačenje ostavilo je vojnicima trenutnu primarnu granatu, M67, koja prilikom eksplozije šalje šrapnele u svim smjerovima, potencijalno ubijajući ili ozljeđujući prolaznike ili prijateljske snage kada se odbije od čvrstih metalnih ili betonskih predmeta ili probije lagane zidove, na primjer.