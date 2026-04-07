LEGENDARNI ZEC

Ispunilo se nevjerojatno proročanstvo Gorana Ivaniševića. Točno je znao što će se dogoditi

30. Plava laguna Croatia Open Umag, Osmina finala, Facundo Bagnis - Nino Serdarušić
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.04.2026.
u 21:40

Slavni srpski košarkaški trener Božidar Maljković oduvijek je imao sjajne uspomene za Split gdje je ispisao najljepše stranice košarkaške povijesti. Na klupi danas nepostojeće Jugoplastike osvojio je dva naslova prvaka Europe i vrlo rado se vraća u grad podno Marjana.

Jednom prilikom gostovao je u Splitu i upravo tamo je prvi put čuo za proslavljenog srpskog tenisača Novaka Đokovića koji će nekoliko godina kasnije ispisati povijest svjetskog tenisa te se isprofilirati kao jedan od najboljih svih vremena, a nekoliko godina vodio ga je legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević. Maljković je jednu zanimljivu anegdotu ispričao prije nekoliko godina tijekom gostovanja u emisiji Sedmica na Radio Beogradu.

- Bio sam u Splitu poslom, kao bivši trener Jugoplastike, a vrijeme sam provodio i na teniskim terenima. Jednom prilikom dolazim tamo, sjedi šareno društvo, veliki nogometaši Šurjak, Buljan, Džoni, košarkaši Jerkov i Šolman, tajnik kluba Bilić te Srđan i Goran Ivanišević - rekao je Maljković pa dodao:

- Je li Splićani, što ima novoga? - pitao je Maljković okupljeno društvo na što mu je Ivaniševićev otac Srđan rekao:

- Pa vi u Beogradu imate jednog mulca, bit će broj jedan - odgovorio mu je Srđan Ivanišević uz osmijeh spomenuvši ime Novaka Đokovića.

Obitelj Ivanišević je tako brzo prepoznala kakav potencijal ima Đoković, po čemu je bolji od drugih mladih tenisača, a to je njegova glava i psiha. Da stvar bude nevjerojatnija, sudbina je htjela da mu baš legendarni Goran bude kasnije trener, i to dugih pet godina, tijekom kojih su ostvarili brojne uspjehe.
